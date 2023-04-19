Apple анонсує таку можливість на WWDC 2023, яка пройде в червні.

Однією з істотних відмінностей між Android і iOS є здатність першої завантажувати додатки зі сторонніх джерел. Як стало відомо, з виходом iOS 17 власники Айфонів також зможуть ставити додатки в обхід App Store.

Про це повідомляє відомий інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман. За його даними, Apple анонсує нову можливість в рамках WWDC 2023, яка пройде в червні.

Зазначається, що компанія йде на такий крок через новий законопроєкт ЄС про цифрові ринки та цифрові послуги. Згідно зі змінами, Apple і Google повинні дозволити користувачам пристроїв встановлювати додатки не тільки зі своїх офіційних магазинів.

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Крім того, обидві компанії зобов'язані надати користувачам можливість видаляти встановлені додатки і змінювати дефолтні настройки. Більш того, вони більше не зможуть примушувати сторонніх розробників використовувати тільки свої платіжні системи.

До слова, Apple кілька разів намагалася оскаржити законопроєкт, заявляючи, що сторонні магазини знизять захищеність користувачів і підвищать ризики шахрайства. Однак в ЄС все ж наполягли на тому, щоб сторонні джерела стали доступні її юзерами.

Також, за даними Гурмана, на цьому ж заході покажуть першу гарнітуру мішаної реальності від Apple і xrOS для неї. Вважається, що цей гаджет безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

ЄС змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в Айфонах

Раніше Apple підтвердила, що всі майбутні айфони перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

При цьому зазначається, що перехід на USB-C в iPhone 15 буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь бездротової зарядки.

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