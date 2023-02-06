Країна стала вразливою через проблеми з програмним забезпеченням від розробника Vmware ESXi.

Італія стала жертвою масової кібератаки з боку невідомих хакерів. Зловмисники виявили вразливі місця в програмному забезпеченні серверів Vmware ESXi.

Як зазначив глава Національного агентства кібербезпеки Італії (ACN) Роберто Балдоні, ризику зазнали тисячі комп'ютерних серверів. Інцидент трапився в неділю, 5 лютого, пише Reuters.

Регулятор закликав розробника програмного забезпечення звернути увагу на вразливість своєї системи. У відповідь представник VMware заявив, що компанія випустила відповідний патч для забезпечення безпеки клієнтів в лютому 2021 року й закликав користувачів оновити свої сервіси.

Відео дня

При цьому в ACN уточнили, що раніше аналогічного ризику зазнали Франція, Фінляндія, США і Канада. Там також були проблеми з програмним забезпеченням.

Світова кібервійна

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України у світі почалася справжня кібервійна: російські хакери піддають постійному ризику урядові сайти України, ЄС і Заходу, а також портали міжнародних організацій.

Нещодавно російські хакери атакували ряд німецьких урядових веб-сайтів у відповідь на рішення Берліна поставити Україні танки Leopard 2.

Також хакери РФ атакували сайти Ватикану після заяви Папи Римського про жорстокість росіян.

Масовану кібератаку росіяни вчинили й щодо уряду та держслужб Чорногорії.

Вас також можуть зацікавити новини: