Без встановленого оновлення браузер вразливий до хакерських атак, тому краще не зволікати.

Компанія Google випустила екстрені оновлення для різних версій Chrome. Вся річ у тім, що в браузері знайшли критичну вразливість – і відомо, що її вже використовують зловмисники.

Як говоритися у блозі Google, свіже оновлення містить сім виправлень безпеки, найбільш важливим з них є CVE-2023-6345. Воно пов'язане з проблемою цілочисельного переповнення в графічній бібліотеці Skia 2D, яка використовується в Chrome і інших сервісах Google.

Спеціалісти попередили, що ця вразливість дозволяє зловмисникам виконувати довільний код на комп'ютері, коли користувач відкриває спеціальну сторінку в Chrome. Зазвичай такі проблеми безпеки дозволяють хакерам отримати повний контроль над системою, викрасти або видалити дані, встановити шкідливе ПО тощо.

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У зв'язку з цим розробники Google радять якомога швидше оновити браузер. Оновлення Chrome 119.0.6045.199 вже доступне для Windows, macOS та Linux. Перевірити його наявність можна через меню в розділі "Довідка" → "Про браузер Chrome".

Користувачам Edge, Brave й інших веб-браузерів, що працюють на движку Chromium, теж радяться перевірити оновлення браузера.

Зауважимо, що цьогоріч це вже шоста за рахунком уразливість нульового дня, яку виявили в Chrome. При цьому половина з них припали на останні декілька місяців – востаннє екстрене оновлення виходило в кінці вересня.

Як відомо, влітку 2024 року в Chrome зникне можливість блокувати рекламу – це торкнеться й інших веб-браузерів на движку Chromium. І, судячи з усього, єдиною альтернативою буде перехід на Firefox, де розширення-блокувальники працюють в штатному режимі.

А якщо ви власник старого смартфона на Android, Google Chrome незабаром може перестати підтримувати його. З грудня актуальна версія браузера буде доступна тільки на Android 8.0 або більш свіжою версією ОС.

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