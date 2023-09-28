Оновлення доступне для Windows, macOS та Linux.

Google випустила екстрене оновлення для настільної версії браузера Chrome під номером 117.0.5938.132, щоб виправити те, що компанія називає "вразливістю нульового дня".

Пошуковий гігант поки не надає подробиць про вразливість, оскільки спочатку хоче дати користувачам час для оновлення. Однак, як передає портал Bleeping Computer, патч виправляє вразливість переповнення буфера.

Зазвичай такі проблеми безпеки дозволяють зловмиснику непомітно встановити шпигунське програмне забезпечення на пристрій жертв, які навіть не підозрюють про це.

Відео дня

Зауважимо, що це вже друга серйозна вразливість, виявлена та виправлена Google цього місяця. До цього компанія просила користувачів оновити свої Chrome через помилку бібліотеки (libwebp) кодека зображень WebP. Через неї зловмисники могли отримати доступ до інформації на уражених комп'ютерах

Оновлення Chrome 117.0.5938.132 вже доступне для Windows, macOS та Linux. Перевірити його наявність можна через меню в розділі "Довідка" → "Про Chrome".

Користувачам Microsoft Edge, Brave та інших браузерів, що працюють на движку Chromium, також радять перевірити оновлення програми.

А тим часом у вересні цього року Chrome виповнилося 15 років – на честь цього Google випустила велике оновлення. Зовнішній вигляд браузера, а також дизайн магазину розширень, був оновлений, також розробники додали нові фічі і поліпшили безпеку.

Водночас УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви суттєво поліпшите роботу браузера.

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