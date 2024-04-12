Разом із новим чипсетом M4 вони придбають набір ШІ-функцій за аналогією з конкурентами.

Авторитетний інсайдер Марк Гурман опублікував новий звіт, присвячений майбутнім MacBook Pro з чіпами M4. Свіжа лінійка вбере в себе найкраще з професійних ноутбуків Apple, але отримає одну важливу відмінність від своїх попередників.

Як відомо, у 2023 році Apple двічі оновила MacBook Pro – у січні ноутбуки отримали процесори M2, а в жовтні – M3. Імовірно, анонс чипів лінійки M4 відбудеться наприкінці осені 2024 року, тоді ж вийдуть нові лептопи Apple. Прем'єра решти відбудеться на початку 2025-го.

За словами джерела, Apple вже близька до запуску виробництва процесорів M4. У лінійку увійдуть три моделі під кодовими назвами Donan, Brava і Hidra. Усі вони отримають розширені ШІ-можливості за аналогією з конкурентами, але точний список таких функцій поки невідомий.

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Також Apple планує серйозно прокачати продуктивність настільних Mac Pro за допомогою нового чіпа і 512 ГБ оперативної пам'яті. Зараз у Mac Pro можна встановити максимум 192 ГБ ОЗУ.

Процесори M4 будуть побудовані за тим самим 3-нм техпроцесом, що і M3, але постачальник Apple TSMC, як очікується, застосує поліпшену версію цього процесу для підвищення продуктивності та енергоефективності. Крім того, новий чіп міститиме швидший і ефективніший Neural Engine для завдань штучного інтелекту.

Коли пройде наступна презентація Apple і що на ній покажуть

На початок травня в Apple запланована прем'єра нових планшетів, і обидва релізи, якщо вірити чуткам, будуть важливими: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде одразу в двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

Через місяць, у червні, відбудеться презентація iOS 18. Очікується, що це буде "найбільше оновлення в історії iPhone". Якщо пощастить, на WWDC 2024 покажуть і якісь залізні новинки, але про це дізнаємося вже влітку.

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