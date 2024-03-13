Він матиме більше ядер Neural Engine.

Компанія Apple "тільки почала офіційну розробку" першого MacBook Pro на новому чіпі M4.

Як повідомляє відомий інсайдер Марка Гурмана в матеріалі для Bloomberg, найближчим часом ця модель не побачить світ - техногіганту, ймовірно, знадобиться ще щонайменше рік, щоб представити свій перший комп’ютер на базі M4.

Водночас 9to5Mac пише, що, за чутками, новий чип M4 базуватиметься на A18 - це наступний чіп для iPhone, який має з’явитися цього року.

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Зазначається, що обидва матимуть більше ядер Neural Engine для розв’язання завдань, пов’язаних з функціями штучного інтелекту, які мають бути в усіх iOS 18 і macOS 15. Як відомо, поточний A17 Pro з Neural Engine може обробляти до 35 трильйонів операцій в секунду.

Інші новини від Apple

Як сьогодні повідомляв УНІАН, компанія Apple нарешті дозволила користувачам iOS у ЄС використовувати сторонні магазини програм і оголосила про додаткові зміни, пов’язані з поширенням застосунків. Зокрема, ті розробники, які відповідають певним критеріям, зможуть дозволити завантажувати програми зі своїх сайтів.

Нещодавно стало відомо, що Apple в перші шість тижнів 2024 року втратила 24% продажів iPhone. Причиною стало посилення конкуренції з боку внутрішніх конкурентів, зокрема Huawei. Якраз у цей час китайський конкурент "яблучного" техногіганта у сегменті дорогих смартфонів зріс на 64%.

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