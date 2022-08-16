У таких пристроях користувачів найбільше цікавить хороша камера, великий запас оперативної й внутрішньої пам'яті, а також місткість батареї.

Редакція порталу Gizсhina, яка регулярно ділиться зі своїми читачами різноманітними топами, відібрала п'ятірку, на їхню думку, найкращих бюджетних смартфонів попередніх років, які зараз продаються нижче $150.

Як показує практика, в таких пристроях користувачів найбільше цікавить хороша камера, великий запас оперативної й внутрішньої пам'яті, і потужна батарея.

Відкриває список Realme 8 5G, оснащений 6,52-дюймовим FullHD+ екраном з частотою 90 Гц, акумулятором місткістю 5000 мАг, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Що стосується фотоможливостей, апарат пропонує 48-Мп основний модуль доповнений 2-Мп макромодулем і ч/б-сенсором. Спереду – 16-Мп селфі-камера.

Далі йде бюджетний POCO M3 Pro з екраном 90 Гц і 5G. Всередині – тандем процесора MediaTek dimensity 700 з акумулятором місткістю 5000 мАг. Також є модуль NFC для безконтактних платежів.

Ще один непоганий, смартфон, який істотно подешевшав з моменту свого виходу – Redmi 10C. Він виконаний в пластиковому корпусі зі сканером пальця, який вбудований в модуль камери, живиться від батареї на 5000 мАг і чіпом Snapdragon 680.

Також в список потрапив Realme C30 з оригінальним дизайном задньої кришки. Оглядачі пишуть, що це один з найкращих, якщо не кращий, смартфон Реалмі з точки зору "ціна-якість".

Замикає рейтинг один з найдоступніших "невбивних" смартфонів на ринку – DOOGEE S61. Хоча це пристрій початкового рівня, він має потужний чипсет MediaTek Helio G35 у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Нагадаємо, раніше бренд Moto, який сьогодні належить Lenovo, представив перший у світі смартфон з основною камерою на 200 Мп. Попри плашку "перший у світі", новинка також може похвалитися адекватним цінником.

До речі, якщо у вас Android-смартфон і ви хочете дізнатися, скільки йому ще "залишилося" – УНІАН розповідав про три способи, як перевірити стан батареї смартфона.

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