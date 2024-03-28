Ще він отримав великий дисплей і тривалу підтримку оновленнями.

Samsung представила свій новий смартфон середнього класу – Galaxy M55. Він отримав великий дисплей, тривалу підтримку оновленнями та рекордну селфі камеру, повідомляє GizmoChina.

Головна особливість новинки – 50-мегапіксельна фронтальна камера. Для порівняння, навіть камерофон Samsung Galaxy S24 Ultra має "фронталку" роздільною здатністю лише 12 Мп. Щодо основної камери, то вона потрійна, з об'єктивами роздільною здатністю 50, 8 і 2 мегапікселів.

Характеристики Galaxy M55

Екран: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, Full HD+, 120 Гц, яскравість до 1000 ніт;

Процесор: восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1;

Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 256 ГБ вбудованої;

Камера: основна 50 Мп (з OIS), надширококутна 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальна 50 Мп;

Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка 45 Вт;

Також смартфон має вбудований під дисплей дактилоскопічний сенсор, систему захисту Samsung Knox Vault, підтримку Dolby Atmos і Android 14 з оболонкою One UI. У майбутньому апарат отримає Android 18 і ще рік після цього отримуватиме оновлення безпеки.

Відео дня

Оцінили Samsung Galaxy M55 у 540 доларів. (~21 000 грн). Він доступний у двох кольорах: світло-зелений і темно-синій. Попередник Galaxy M54 вийшов 11 квітня 2023 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, новий "середняк" Samsung здивував експертів якістю дисплея. Недорогий, але потужний Galaxy A55 обійшов преміальні моделі, такі як iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro і Google Pixel 7, а у своєму ціновому сегменті і зовсім став абсолютним лідером.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складних смартфонів і "народний" Galaxy S24 FE, а восени очікується реліз Galaxy Ring – розумного кільця компанії. ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця розумних годинників і фітнес-браслетів.

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