Раніше на цьому тижні бенчмарк AnTuTu, що займається порівняльними тестами мобільних гаджетів, оновив свій традиційний рейтинг найпотужніших Android-смартфонів, а зараз з'явився аналогічний рейтинг, але вже для пристроїв Apple під управлінням iOS і iPadOS.
Особливої уваги заслуговує топ-3, адже саме ці пристрої отримали найбільшу кількість балів. Якщо ви не стежите активно за "яблучними" новинками, то для вас це може бути корисно при потенційному апгрейді.
- Найпотужнішим пристроєм Apple був визнаний iPad Pro шостого покоління з 12,9-дюймовим екраном на процесорі М2 і з топовою комплектацією. Він набрав 1,413 млн балів.
- За ним слідує iPad Pro того ж покоління, але з екраном на 11 дюймів – пристрій отримав 1,288 бала.
- Трійку лідерів закриває iPad Pro 2021 року на 13 дюймів, що набрав 1,196 млн балів.
У більш сучасного iPhone 14 Pro, який отримав новий процесор A16 Bionic, тільки шосте місце в рейтингу, відразу за ним – модель 14 Pro Max. Восьме і дев'яте місце за Pro-версіями iPhone 13. Десятку замкнув iPad Pro 3 на Apple А12Х Bionic. iPhone 14 і iPhone 14 Plus в рейтинг не потрапили.
iPad Pro шостого покоління - найдосконаліший планшет Apple
У жовтні 2022 року Apple випустила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі М2. Фактично, це ті ж планшети, що й моделі 2021, але з оновленою начинкою і переробленим дизайном.
З інших особливостей новеньких iPad Pro: Face ID, подвійна камера на 12+10 Мп, датчик LiDAR, USB-C і аудіосистема з чотирьох динаміків. Вартість 11-дюймового планшета починається від $799 (30 000 грн) і від $1099 (40 000 грн) для версії на 13 дюймів.
Раніше стало відомо, що Apple готує величезний 16-дюймовий iPad, який зможе повністю замінити ПК. Його можуть випустити вже цієї осені. Найбільший на поточний момент планшет Apple має 12,9-дюймовий екран.