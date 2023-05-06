Показово, що iPhone 14 Pro Max потрапив до рейтингу, але знаходиться лише на сьомій позиції, поступившись iPhone 14 Pro.

Раніше на цьому тижні бенчмарк AnTuTu, що займається порівняльними тестами мобільних гаджетів, оновив свій традиційний рейтинг найпотужніших Android-смартфонів, а зараз з'явився аналогічний рейтинг, але вже для пристроїв Apple під управлінням iOS і iPadOS.

Особливої уваги заслуговує топ-3, адже саме ці пристрої отримали найбільшу кількість балів. Якщо ви не стежите активно за "яблучними" новинками, то для вас це може бути корисно при потенційному апгрейді.

Найпотужнішим пристроєм Apple був визнаний iPad Pro шостого покоління з 12,9-дюймовим екраном на процесорі М2 і з топовою комплектацією. Він набрав 1,413 млн балів.

За ним слідує iPad Pro того ж покоління, але з екраном на 11 дюймів – пристрій отримав 1,288 бала.

Трійку лідерів закриває iPad Pro 2021 року на 13 дюймів, що набрав 1,196 млн балів.

У більш сучасного iPhone 14 Pro, який отримав новий процесор A16 Bionic, тільки шосте місце в рейтингу, відразу за ним – модель 14 Pro Max. Восьме і дев'яте місце за Pro-версіями iPhone 13. Десятку замкнув iPad Pro 3 на Apple А12Х Bionic. iPhone 14 і iPhone 14 Plus в рейтинг не потрапили.

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iPad Pro шостого покоління - найдосконаліший планшет Apple

У жовтні 2022 року Apple випустила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі М2. Фактично, це ті ж планшети, що й моделі 2021, але з оновленою начинкою і переробленим дизайном.

З інших особливостей новеньких iPad Pro: Face ID, подвійна камера на 12+10 Мп, датчик LiDAR, USB-C і аудіосистема з чотирьох динаміків. Вартість 11-дюймового планшета починається від $799 (30 000 грн) і від $1099 (40 000 грн) для версії на 13 дюймів.

Раніше стало відомо, що Apple готує величезний 16-дюймовий iPad, який зможе повністю замінити ПК. Його можуть випустити вже цієї осені. Найбільший на поточний момент планшет Apple має 12,9-дюймовий екран.

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