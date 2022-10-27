Найбільший на поточний момент планшет Apple має 12,9-дюймовий екран.

Корпорація Apple працює над великим iPad, діагональ екрана якого складе 16 дюймів, що дозволить йому стати найбільшим в лінійці "яблучних" планшетів. Його можуть випустити восени 2023 року.

Про це повідомляє видання The Information з посиланням на власні джерела в компанії.

Очікується, що Apple буде позиціювати такий айпад для художників і дизайнерів, які виграють від більшої площі екрана у своїй роботі. У звіті говориться, що пристрій "розмиє кордон між ноутбуком і планшетом".

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У звіті не уточнюється, в яку лінійку потрапить модель – iPad Pro або звичайний iPad. Зараз корпорація випускає моделі з екранами 10,9", 11" і 12,9".

Чутки про гігантський iPad раніше вже з'являлися, але тоді згадувався 15-дюймовий екран. Також говорилося, що новинка буде схожа на смарт-екран Echo Show 15 від Amazon.

Apple також розробляє MacBook з гнучким дисплеєм

Як повідомляв раніше авторитетний Інсайдер Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами щодо яблучної продукції, Apple також готує до випуску MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Щоправда, вийде він не раніше 2026 року.

Передбачається, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple. У складеному вигляді – звичайний лептоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

А тим часом до кінця 2022 очікується прем'єра нових MacBook Pro і Mac mini з системами-на-чіпі Apple M2. Що стосується інших змін, вони будуть мінімальні – дизайн і основні фішки комп'ютерів залишаться незмінними.

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