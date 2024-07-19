Це спрощена версія найшвидшої і найпотужнішої ШІ-моделі компанії, що прийшла на зміну GPT 3.5 Turbo.

Компанія OpenAI оголосила про запуск нової моделі штучного інтелекту – GPT-4o mini. Вона прийшла на зміну GPT 3.5 Turbo, і доступ до неї безкоштовний, пише Bloomberg.

За словами розробників, це "найфункціональніша та економічно ефективна мала модель, доступна на сьогодні". На початковому етапі буде доступний тільки текст. Розпізнавання картинок, відео та голосу обіцяють пізніше.

Зазначається, що база знань нової ШІ-моделі актуальна на жовтень 2023 року. GPT-4o mini має контекстне вікно у 128 тис. токенів, а також підтримує до 16 тисяч токенів виведення на кожен запит.

Відео дня

В OpenAI кажуть, що GPT-4o mini як ШІ-помічник перевершує стандартну GPT-4. У тесті на інтелект і міркування MMLU чат-бот набрав 82%, тоді як аналогічний показник у Gemini Flash від Google становить 77,9%, а в Claude Haiku від Anthropic – 73,8%.

Крім цього, в компанії заявили про застосування в GPT 4o-mini нової тактики безпеки під назвою "ієрархія інструкцій". Вона означає, що ШІ намагається віддавати пріоритет одним інструкціям (наприклад, самої OpenAI) над іншими. Усе для того, щоб користувач не міг змусити нейромережу робити те, на що вона не розрахована

ChatGPT 4o-mini буде доступна користувачам ChatGPT Free, Plus і Team найближчим часом. Розробники можуть використовувати новинку через API вже зараз.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2024 року OpenAI планує запустити ChatGPT-5, яка обіцяє революцію у сфері штучного інтелекту. Мовиться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

Водночас співзасновник OpenAI нещодавно запустив стартап для створення безпечного ШІ, назвавши це "найважливішою технічною проблемою нашого часу".

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