Доступ до моделі GPT-4 Turbo нарешті відкрито, щоправда, тільки для преміум-користувачів.

Розробники OpenAI оголосили про випуск оновленої версії своєї мовної моделі GPT-4 Turbo. Нова версія тепер доступна для преміум-користувачів чат-бота ChatGPT: ChatGPT Plus, Team і Enterprise, повідомляє GizmoChina.

За заявою OpenAI, GPT-4 Turbo демонструє поліпшені можливості в написанні, кодуванні та логіці порівняно з попередньою версією. Особливо помітний прогрес у вирішенні математичних завдань олімпіадного рівня.

Також ШІ знає більше актуальної інформації: якщо GPT-4 мав інформацію до вересня 2021 року, то Turbo була навчена на загальнодоступних даних станом на грудень 2023 року. Це гарантує, що користувачі отримають найактуальніші результати та інформацію. Ще одна перевага – збільшений розмір контексту з 50 сторінок до більш ніж 300 сторінок.

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Варто зазначити, що головний конкурент ChatGPT в особі Microsoft Copilot теж використовує мовну модель GPT-4 Turbo, ба більше, вона доступна і в безкоштовній версії. Щоправда, нею можна скористатися тільки в періоди відсутності навантаження на систему

До кінця 2024 року очікується запуск ChatGPT-5, який обіцяє революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що не відрізнятиметься від людини.

Нагадаємо, раніше цього року компанія ChatGPT представила нейромережу для генерації відеороликів за текстом. Головна відмінність Sora від схожих моделей полягає в тому, що вона генерує цілі відео відразу, замість того, щоб об'єднувати їх покадрово.

А найближчими роками почнуть з'являтися новий тип гаджетів, в основі яких лежать ШІ-технології. Щоправда, один із таких, AI Pin від вихідців з Apple, журналісти розгромили в оглядах. Цікавий технологічний пристрій, що являє собою квадратну розумну брошку без дисплея, "банально не працює".

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