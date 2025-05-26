У майбутньому змагання можуть перерости в повноцінний спорт.

У китайському місті Ханчжоу вперше провели турнір з боксу між гуманоїдними роботами. Подія, яку транслювали на китайському ТБ, нагадала сцени з фільму "Жива сталь", де в недалекому майбутньому боксерів на рингу замінили на величезних роботів, керованих людьми.

У турнірі взяли участь боти компанії Unitree Robotics, і все було як у справжньому боксі – з рефері, живими коментаторами і видовищними нокаутами, пише Interesting Engineering.

У змагальному бою роботи, оснащені LiDAR-датчиками і глибинною камерою, проводили складні зв'язки, демонструючи хуки і удари колінами. Команди інженерів програмували і навчали машини, керуючи ними за допомогою голосових команд або контролерів.

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За правилами поєдинків, програвав той робот, який не міг встати за 8 секунд.

Кажуть, поки що змагання експериментальні, але в майбутньому вони, напевно, переростуть у повноцінний спорт. Наступний турнір відбудеться в Шеньчжені в грудні 2025 року.

Раніше в Китаї пройшов перший у світі напівмарофон за участю роботів і людей. У забігу взяли участь 12 000 бігунів-людей і понад 20 андроїдів, але до фінішу дійшли не всі.

А Ілон Маск підірвав соцмережіроботомTesla,який танцює. Якщо ще кілька років тому андроїди не могли самостійно пересуватися, то тепер вони навчилися ходити і носити предмети, проробляти прості операції зі збирання таких самих роботів, як вони, - і навіть танцювати. І все це без участі людини.

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