У забігу взяли участь 12 000 бігунів-людей і понад 20 андроїдів, але до фінішу дійшли не всі.

Якщо ідея людиноподібних роботів, які змагаються з людьми, викликає в уяві антиутопічні образи спортивної зверхності андроїдів, то не бійтеся, принаймні, на цей момент. У Пекіні пройшов перший у світі півмарафон, на якому люди змагалися з роботами, повідомляє CNN.

У забігу взяли участь 12 тисяч бігунів-людей і понад 20 двоногих машин китайських виробників на кшталт DroidVP і Noetix Robotics, причому різних розмірів. Зріст андроїдів варіювався від 120 до 180 см. Одна компанія представила робота з жіночними рисами й умінням підморгувати та посміхатися.

Китайські компанії тестували своїх роботів протягом кількох тижнів, перш ніж вивести їх на перегони. Під час забігу машин супроводжували люди. Загалом усе пройшло непогано, хоча й були деякі інциденти: деякі роботи зламалися одразу ж на старті, інші врізалися в огорожу.

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Результати марафону показали, що поки що втекти від роботів більш ніж реально. Найшвидший гуманоїд Tiangong Ultra подолав дистанцію в 21 км за 2 години 40 хвилин проти лише однієї години у переможця-людини. За словами інженерів, успіх цієї моделі пояснюється довгими ногами і алгоритмом, що імітує біг людини.

ЗМІ назвали виступ Tiangong Ultra важливим кроком на шляху до використання гуманоїдів у промисловості та повсякденному житті.

Раніше японський бренд Kawasaki показав робо-коня, на якому можна їздити. У компанії називають його майбутнім персональної мобільності, який дасть змогу людям безпечно подорожувати в місця, що раніше були недоступні.

Тим часом очільник Tesla Ілон Маск обіцяє 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже 2025 року. Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки і людей, вважає Маск.

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