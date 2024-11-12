Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців.

Міністерство економіки, Мінцифри та Google Україна запустили платформу з безкоштовними ресурсами для вивчення технологій штучного інтелекту.

Як повідомила пресслужба Мінекономіки, курси безкоштовні, а також доступні українською та англійською.

"Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися того, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та багато іншого. Цей курс для кожного - від керівників і маркетологів до юристів і педагогів. Це не просто нові знання, а реальні можливості, щоб кожен міг зростати", - поділилася міністерка економіки України Юлія Свириденко, зазначили у пресслужбі.

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Курси орієнтовані як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Доступ до платформи можна отримати за посиланням.

Серед переваг платформи в Мінекономіки виокремили безоплатне навчання українською та англійською мовами, гнучкі можливості для розвитку (курси можна проходити у зручний час) та інтерактивні формати навчання (студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання).

Штучний інтелект - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно штучний інтелект уперше зміг виявити структурні вразливості, невидимі неозброєним оком у базиліці Святого Петра у Ватикані. ШІ-аналіз даних зміг виявити тріщини і пошкодження, невидимі для людського ока, надавши важливу інформацію для реставраційних робіт.

Крім того, генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що в найближчі 5 років люди створять загальний штучний інтелект. AGI, або загальний штучний інтелект - це теоретична ітерація ШІ, за якої машина може самостійно мислити, навчатися й усвідомлювати себе.

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