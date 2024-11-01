OpenAI запустила свій пошуковик на базі ChatGPT – чат-бот 'відпустили' в інтернет

Поки що пошуковик доступний для платних передплатників Plus і Team. Пізніше доступ нададуть для всіх охочих.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, оголосила про вихід на пошуковий ринок і запуск ChatGPTSearch – власної пошукової системи на базі ШІ. Акції Google вже знизилися на 1%.

Особливість такого пошуковика – отримувати швидкі та своєчасні відповіді з посиланнями на відповідні веб-джерела, для яких раніше вам доводилося звертатися до пошукової системи. Модель пошуку побудована на базі доопрацьованої версії GPT-4o.

Оновлений ChatGPT вміє сам визначати, коли потрібно вийти в інтернет у пошуках відповіді на ваше запитання. Як варіант, можна вручну активувати пошук в інтернеті, натиснувши на кнопку Search зліва від поля для введення повідомлення.

Якщо результати пошуку вас не задовольняють, ви можете поставити уточнювальне запитання – ChatGPT продовжить шукати в мережі, з огляду на контекст листування. Водночас він уміє шукати першоджерело та лише оригінальні вебсайти, оминаючи переадресацію та можливі фішингові пропозиції.

Спершу доступ до пошуковика на базі ChatGPT відкриється платним передплатникам Plus і Team. У безплатній версії ChatGPT доступ до пошуку з'явиться "через декілька місяців".

ChatGPT Search можна використовувати на сайті ChatGPT або зробити його пошуковиком за замовчуванням – наприклад, для Google Chrome вже є розширення.

Раніше цього тижня OpenAI оголосила про запуск реалістичного голосового асистента ChatGPT для десктоп-застосунків macOS і Windows. Завдяки йому мову чат-бота складно відрізнити від справжнього співрозмовника – у ChatGPT реалістична інтонація з паузами та періодичними заїканнями.

А до кінця року OpenAI планує запустити нову велику мовну модель Orion. За очікуваннями розробників, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Спілкування з таким ШІ нагадуватиме спілкування з живою людиною.

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