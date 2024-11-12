За допомогою дронів, камер і лазерів було зроблено понад 400 000 детальних зображень.

Штучний інтелект (ШІ) вперше зміг виявити структурні вразливості, невидимі неозброєним оком у базиліці Святого Петра у Ватикані. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що технологія ШІ була використана для створення цифрового двійника знаменитої католицької церкви, який складається з надточної 3D-комп’ютерної моделі, яка імітує об’єкт у фізичному світі.

Протягом трьох тижнів за допомогою дронів, камер і лазерів було зроблено понад 400 000 детальних зображень, щоб створити точну цифрову копію екстер’єру та інтер’єру знаменитої базиліки, включаючи всі її мозаїки, фрески та скульптури:

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"ШІ-аналіз даних зміг виявити тріщини та пошкодження, невидимі для людського ока, надавши важливу інформацію для реставраційних робіт".

ШІ також зміг виявити раніше приховані або втрачені мозаїчні плитки та розкрити декоративну стелю.

"Оскільки такі технології, як штучний інтелект, рухають нас у майбутнє, вони також можуть зіграти важливу роль у збереженні нашого минулого", - зазначили дослідники.

Доктор Ноха Саліб, доцент креативних технологій Університету Міддлсекса, зазначив, що штучний інтелект може ідентифікувати пошкодження структур і матеріалів, які не видно неозброєним оком:

"Він також може передбачити конкретні області майбутнього погіршення, зробивши розрахунки та виявивши закономірності в доступних даних".

У свою чергу отець Франческо Окетта, координатор проєкту у Ватикані, сказав, що для базиліки Святого Петра союз між людським інтелектом і штучним інтелектом є "мостом у майбутнє, історичним поворотним моментом, який не має кордонів".

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