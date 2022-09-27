Очікується, що він вийде вже наступної весни за ціною 500 доларів.

Ходять чутки, що у 2023 році iPhone SE замінить компактну версію iPhone mini 14, яка була присутня в асортименті Apple останні два покоління, але не дісталася до цьогорічної.

Як повідомляють китайські ЗМІ, iPhone SE наступного покоління все ще збереже одинарну основну камеру, але відмовиться від системи Face ID, що, своєю чергою, дозволить зменшити величезну рамку екрана.

Китайське джерело додає, що новий бюджетний айфон отримає старий 60-герцовий дисплей, як і звичайні iPhone 14, через що новомодна функція Always-On Display, як і раніше, залишиться ексклюзивною для Pro-моделей. При цьому наголошується, що дисплей теж отримає звичний дизайн з "чубчиком".

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Очікується, що iPhone SE (2023) буде коштувати не дорожче 500 доларів і стане одним з найдешевших смартфонів в актуальній лінійці Apple. Ймовірно, на полицях магазинів його можна буде знайти вже наступної весни.

Лінійка доступних iPhone від Apple

Актуальна модель iPhone SE (2022) була представлена в березні цього року за ціною 430 доларів (близько 16 тисячі гривень). Вона отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-Мп камеру і поліпшену батарею.

Втім, попит на смартфон виявився досить низький. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Згадувалося, що Apple навіть довелося скоротити виробництво через неходовий попит.

Додамо, що перше покоління iPhone SE вийшло у 2016 році. На сьогодні це найдоступніші смартфони Apple, що випускаються в "старому" дизайні, але з сучасним процесором.

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