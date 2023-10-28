Це відносно нова категорія мобільних пристроїв на ринку, яка дозволяє володіти смартфоном і фактично планшетом одночасно.

Складані телефони пройшли довгий шлях з того часу, як в 2019-му році надійшов у продаж оригінальний Galaxy Fold. Тоді багато хто оцінив реліз скептично, але сьогодні смартфони в цьому форм-факторі є в асортименті у всіх головних Android-виробників.

Такі пристрої дозволяють володіти телефоном та фактично планшетом одночасно, надаючи велику гнучкість в тому, як ви взаємодієте з ними. Сайт Engadget зібрав найкращі складані смартфони, які можна купити сьогодні.

Найбільш просунутий – Galaxy Z Fold 5. Незважаючи на зростаюче число конкурентів, пристрої Samsung залишаються найкращими флагманськими складаними телефонами, який можна купити сьогодні. У складеному стані Z Fold 5 має дисплей на 6,2 дюйма, а всередині знаходиться великий 7,6-дюймовий AMOLED-екран. Залізо тут теж топове (Snapdragon 8 Gen 2 і 12 ГБ ОЗУ), також можна використовувати стилус S Pen.

Відео дня

Найбільшим "недоліком" Galaxy Z Fold 5 назвали той факт, що ціни на нього стартують з 1800 доларів.

Друге місце – Google Pixel Fold. Основний дисплей Foldable OLED має діагональ 7,6 дюйма і підтримує частоту 120 Гц. На зовнішній стороні знаходиться додатковий 5,8-дюймовий екран, який набагато зручніше, ніж 6,2-дюймовий у Z Fold 5. Він працює на процесорі Google Tensor G2 й отримав "найміцніший шарнір серед усіх складних пристроїв". Але просять за нього теж $1800.

Найдоступніший – OnePlus Open. Його чипсет Snapdragon 8 Gen 2 при ціні в 1600 доларів, пропонує продуктивність, подібну до Samsung Z Fold 5, але OnePlus має більші та яскравіші дисплеї. Крім того, він тонший, легший і оснащений акумулятором більшої місткості.

Найкраща "розкладачка" – Galaxy Z Flip 5. Компактних флагманів в 2023 майже не випускають, тому доводиться задовольнятися розкладачками. Цей девайс за своїми габаритами нагадує гаманець, який поміститься в будь-якій кишені. Його дисплей також яскравіше й загалом краще, ніж у конкурентів, і, починаючи з 1000 доларів, він не набагато дорожчий, ніж більш традиційний телефон високого класу.

Альтернатива – Motorola Razr+. Він не такий "технологічний" як Z Flip 5, але цей недолік він компенсує своєю індивідуальністю. Зовнішній екран 3.6 дюйма займає майже всю верхню половину тильної панелі, а для тих, хто ностальгує по-оригінальному Razr з 2000-х, Moto включила пасхалку з ретро-інтерфейсом.

Раніше УНІАН розповідав, що в 2024 році на ринку почнуть з'являтися смартфони екранами, що можуть розгортатися. Серед виробників згадуються Vivo і Tecno. Ми вже бачили подібні продукти, але поки що тільки в форматі концептів і прототипів.

А якщо ви в пошуках недорого Android, ми ділилися топом найкращих бюджетних смартфонів в 2023 році. Верхні позиції в рейтингу займають девайси Xiaomi, які заведено вважати королями бюджетного сегмента. Також знайшлося місце Moto, Oppo і Samsung.

Вас також можуть зацікавити новини: