Анонс відбудеться менше ніж через півтора місяця.

В середині січня Samsung має представити лінійку смартфонів Galaxy S24. Ресурс Windows Report оприлюднив офіційні зображення і всі головні характеристики майбутніх смартфонів.

Нова лінійка не сильно зміниться зовні, якщо не брати до уваги плоский екран у топової моделі Ultra. Показово, що Samsung, яка багато років тому і ввела моду на вигнуті екрани, закінчує випускати такі моделі однією з перших.

Всі три моделі Samsung Galaxy S24 будуть продаватися в чотирьох кольорах: чорний, сірий, фіолетовий і жовтий. При цьому матеріал корпусу абсолютно різний – найдорожча модель лінійки з приставкою Ultra отримає титанову раму, як iPhone 15 Pro. Базові S24 і S24 Plus залишаться алюмінієвими.

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Що стосується "заліза", Galaxy S24 Ultra отримає апгрейднутий Snapdragon 8 Gen 3, екран QHD+ 6,8 дюйма з кадровою частотою 120 Гц, новий 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 5Х оптичним наближенням, 12 ГБ "оперативки" і рекордні 2 ТБ флеш-пам'яті в топі. Батарея – 5000 мАг.

S24 Plus отримає приблизно те ж саме, але екран – 6,7 дюйма, немає версії з 2 ТБ пам'яті, камери трішки гірше, а місткість акумулятора становить 4900 мАг. Водночас молодший Galaxy S24 взагалі не отримає Snapdragon 8 Gen 3 і буде оснащуватися фірмовим Exynos 2400.

Раніше стало відомо, що Samsung хоче створити "найрозумніші смартфони на ринку" з лінійкою Galaxy S24 і має намір обійти Google Pixel 8 в можливостях ШІ. Виробник вже оголосив, що додасть в новинки функцію синхронного перекладу розмови під час телефонних дзвінків.

Джерело не розкриває ціни на нові флагмани, але малоймовірно, що вони зростуть у порівнянні з попередником. Таким чином, цінник на Galaxy S24 буде починатися з $799, Galaxy S24+ – $999, а суперфлагман Galaxy S24 Ultra буде коштувати від $1199. Анонс флагманів очікується 17 січня.

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