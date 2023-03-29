Компанія витратила рік на розробку дизайну.

Компанія OnePlus представила спеціальну "космічну" версію свого флагманського смартфона OnePlus 11 – Jupiter Rock Limited Edition. Вона відрізняється особливим покриттям задньої панелі з мікрокристалічного матеріалу гірської породи.

У компанії кажуть, що текстура нагадує на дотик камінь або цеглу, а на розробку корпусу пішло близько року. Окремо наголошується, що раніше така поверхня не застосовувалася в смартфонах.

Сам смартфон не відрізняється від звичайної версії OnePlus 11:

Snapdragon 8 Gen 2;

2K-дисплей з частотою оновлення 120 Гц;

потрійна камера (50, 48 і 32 Мп) з налаштуваннями Hasselblad;

акумулятор на 5000 мАг, який набирає 100% за 25 хвилин;

стереодинаміки з Dolby Atmos.

У спеціальній упаковці покупець знайде особливу скріпку для вилучення SIM і стилізовані наклейки.

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Спеціальна версія OnePlus 11 продається лише в конфігурації з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті. Вартість пристрою в Китаї – 4899 юанів (~26 200 грн). За тією ж ціною на старті продажів пропонували звичайний OnePlus 11.

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