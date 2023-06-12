Згідно з тестами, RTX 4060 в 1,2 рази швидше, ніж RTX 3060 і в 1,6 рази швидше, ніж RTX 2060.

Найдоступніша відеокарта нового покоління – GeForce RTX 4060 – вийде раніше, ніж спочатку обіцяла Nvidia. Тепер очікується, що відеокарта з'явиться на ринку до кінця червня.

Про це повідомляє авторитетний портал Videocardz, який має багатий досвід витоків. Журналісти опублікували документ Nvidia, який вказує на зміну дати запуску з кінця липня на 29 червня.

Вже офіційно підтверджено, що роздрібна вартість GeForce RTX 4060 складе 299 доларів, що робить її найдоступнішою відеокартою нового покоління і дешевше, ніж її попередниця, RTX 3060, стартова РРЦ якої становила $329.

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GeForce RTX 4060 позиціюється як оптимальне рішення для геймінгу в 1080p. Карта підтримує технологію згладжування DLSS 3 і оснащена 8 ГБ пам'яті зі 128-розрядної шиною. Її частота становить 2,46 ГГц, а TDP всього 110 Вт. Згідно з тестами, RTX 4060 в 1,2 раза швидше, ніж RTX 3060 і в 1,6 раза швидше, ніж RTX 2060.

А вже в липні Nvidia повинна випустити RTX 4060 Ti на 16 гігабайтів. Нагадаємо, минулого місяця вийшла версія 4060 Ti на 8 Гбайт, яка не викликала особливого ентузіазму як серед користувачів, так і журналістів. Не в останню чергу через свій завищений цінник.

З чого зібрати бюджетний ігровий ПК в 2023 році

Згідно з детальним звітом, доступним на сайті Steam, станом на сьогодні найпоширенішою відеокартою все ще залишається GeForce GTX 1650. Разом з тим все більше геймерів переходять на Windows 11.

У розділі, присвяченому процесору, домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то золотою серединою вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

Якщо ви шукаєте недорогий ігровий монітор, Xiaomi нещодавно випустила один з найкращих ігрових моніторів за співвідношенням "ціна-якість". Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і частотою 165 Гц, а коштує дешевше 200 доларів.

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