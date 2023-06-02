Steam опублікував свіжу статистику щодо "заліза" своїх користувачів на початок літа 2023 року. Подібна статистка дозволяє дізнатися, на якому середньостатистичному комп'ютері грає більшість геймерів світу. Ці дані, в тому числі допомагають розробникам оптимізувати свої ігри.
Попри те, що після "смерті" майнінгу з доступністю і ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще, бюджетна GTX 1650 не збирається здавати свої позиції – вона встановлена в 5.85% ігрових ПК. На другому місці йде GTX 1060 (4,79%), відразу за нею – RTX 3060 (4.73%).
Також в топ-5 потрапили мобільна GeForce RTX 3060 і RTX 2060. Що цікаво, 0.44% гравців оснастили свої системи RTX 4090 – найшвидшою відеокартою в світі на цей момент.
На якому ПК грає більшість геймерів світу в 2023:
- Процесор – 6-ядерні моделі від Intel (67,13%) з частотою 2,3-2,69 ГГц. 32 відсотки припадають на рішення AMD.
- Оперативна пам'ять – 16 ГБ.
- Відеокарта – GeForce GTX 1650.
- Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ.
- Дисковий простір – 1 ТБ і вище;
Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 64,33% гравців Steam. Одночасно наявністю 4К-монітора може похвалитися трохи менше ніж 3% користувачів.
Все більше користувачів Steam віддають перевагу Windows 11 64 bit. Система встановлена вже на 35,36% комп'ютерів: зростання за місяць на 0,72%, з початку року – на 4%. Windows 10 64 bit за останній місяць втратила 0.56%, але все ще є найпопулярнішою OC з показником в 62,85%.
Не так давно Nvidia випустила свою нову відеокарту RTX 4060 Ti, яку журналісти рознесли в "пух і прах". Тести показали, що при роздільній здатності 1080p відеокарта фактично являє собою RTX 3070, а просять за неї цілих $400.
Одночасно з війною в Україні в світі йде "війна чіпів", яка може призвести до серйозних глобальних збоїв у виробництві всіх товарів – від автомобілів до відеокарт. У Nvidia на тлі цього зробили тривожну заяву.