Найпоширенішою відеокартою, як і раніше, залишається GeForce GTX 1650, а все більше геймерів переходять на Windows 11.

Steam опублікував свіжу статистику щодо "заліза" своїх користувачів на початок літа 2023 року. Подібна статистка дозволяє дізнатися, на якому середньостатистичному комп'ютері грає більшість геймерів світу. Ці дані, в тому числі допомагають розробникам оптимізувати свої ігри.

Попри те, що після "смерті" майнінгу з доступністю і ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще, бюджетна GTX 1650 не збирається здавати свої позиції – вона встановлена в 5.85% ігрових ПК. На другому місці йде GTX 1060 (4,79%), відразу за нею – RTX 3060 (4.73%).

Також в топ-5 потрапили мобільна GeForce RTX 3060 і RTX 2060. Що цікаво, 0.44% гравців оснастили свої системи RTX 4090 – найшвидшою відеокартою в світі на цей момент.

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На якому ПК грає більшість геймерів світу в 2023:

Процесор – 6-ядерні моделі від Intel (67,13%) з частотою 2,3-2,69 ГГц. 32 відсотки припадають на рішення AMD.

Оперативна пам'ять – 16 ГБ.

Відеокарта – GeForce GTX 1650.

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ.

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 64,33% гравців Steam. Одночасно наявністю 4К-монітора може похвалитися трохи менше ніж 3% користувачів.

Все більше користувачів Steam віддають перевагу Windows 11 64 bit. Система встановлена вже на 35,36% комп'ютерів: зростання за місяць на 0,72%, з початку року – на 4%. Windows 10 64 bit за останній місяць втратила 0.56%, але все ще є найпопулярнішою OC з показником в 62,85%.

Не так давно Nvidia випустила свою нову відеокарту RTX 4060 Ti, яку журналісти рознесли в "пух і прах". Тести показали, що при роздільній здатності 1080p відеокарта фактично являє собою RTX 3070, а просять за неї цілих $400.

Одночасно з війною в Україні в світі йде "війна чіпів", яка може призвести до серйозних глобальних збоїв у виробництві всіх товарів – від автомобілів до відеокарт. У Nvidia на тлі цього зробили тривожну заяву.

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