Серед них – можливе поширення шкідливого ПЗ і уповільнення інтернету.

Поділитися паролем від Wi-Fi з друзями може здатися логічним та доброзичливим жестом, але насправді це може призвести до серйозних проблем для вас і вашої мережі.

Видання Daily Mail опублікувало матеріал, в якому перераховано головні причини, чому варто двічі подумати перед тим, як ділитися паролем від свого Wi-Fi з ким-небудь.

1. Незаконні завантаження.

Якщо хтось інший використовує ваше інтернет-з'єднання для завантаження незаконного вмісту, він залишить "онлайн-слід" до вашого маршрутизатора.

Відео дня

2. Поширення шкідливого ПЗ.

Шкідливе програмне забезпечення дуже часто працює у фоновому режимі, а це означає, що людина може абсолютно не підозрювати про зараження при підключенні.

Якщо пристрій, наприклад смартфон, заражений шкідливим програмним забезпеченням і підключається до вашої мережі Wi-Fi, він може атакувати ваші комп'ютери, телефони та планшети під час розповсюдження.

3. Доступ до даних.

Дозволяючи комусь приєднатися до вашої мережі Wi-Fi, ви фактично надаєте цій людині доступ до системи, через яку проходять дані.

4. Блокування вашого IP.

Деякі веб-ресурси, в тому числі соцмережі та онлайн-ігри, можуть блокувати IP-адреси користувачів, які порушили їх умови обслуговування. Якщо хтось із тих, хто використовував вашу мережу, зробив це, то постраждаєте й ви самі.

5. Використання пароля.

Якщо пароль від вашого Wi-Fi збігається з паролями від інших акаунтів, то цим можна зловживати, отримавши доступ до ваших облікових записів.

6. Уповільнення інтернету.

Якщо ваш друг буде використовувати вашу мережу для завантаження великої кількості даних, це може зменшити швидкість вашого інтернету. Наприклад, якщо ви дивитеся фільм в 4K, а хтось викачує великі файли та грає в онлайн-гру, ви можете виявити, що все працює дуже погано.

7. Ваш пароль може "піти по руках".

Так, ніхто не застрахований від того, що ваш знайомий передасть пароль іншому знайомому. А це підвищує всі перераховані вище ризики.

Дуже часто причиною поганої роботи роутера є людський фактор, зокрема, неправильне його розміщення в квартирі. Однак бувають випадки, коли роутер просто "втомлюється" і потребує перезавантаження. УНІАН ділився лайфхаком, як посилити сигнал Wi-Fi за допомогою правила "10 секунд".

Також розповідали, куди поставити Wi-Fi роутер, щоб домашній інтернет став швидше, і пояснювали, чому важливо відключати Wi-Fi на смартфоні на ніч.

Вас також можуть зацікавити новини: