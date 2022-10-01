Смартфони сьомого покоління продаватимуть за ціною як у Pixel 6 на старті.

У наступну п'ятницю, 7 жовтня, Google проведе свою осінню презентацію, на якій, в тому числі представить нові флагманські смартфони – Pixel 7 і 7 Pro.

Незадовго до офіційної презентації, базова модель була помічена на європейському сайті Amazon за ціною 649 Євро (~23 500 грн). Це ціна за версію з накопичувачем на 128 ГБ.

Що показово, стільки ж свого часу коштував і базовий Pixel 6 в жовтні 2021 на старті, тобто Google, найімовірніше, вирішила дотриматися встановленого курсу і не наслідувати приклад інших виробників, які на тлі падіння курсу євро почали підіймати ціни на свої гаджети.

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Цінники на смартфони сьомого покоління Pixel будуть різко контрастувати з політикою Apple, чиї iPhone 14 і 14 Pro в Європі продаються за 1000 євро і 1300 євро відповідно. Більш того, якщо Pixel 7 Pro вийде в Європі з ціною близько 900 євро, як і Pixel 6 Pro, то навіть він буде дешевше звичайної моделі iPhone 14.

Google Pixel 7: що потрібно знати

Велика частина характеристик базового Pixel 7 вже відома. Новинка отримає 6,3-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 90 Гц, а всередині буде стояти власний чіп Tensor G2 і батарея на 4700 маг зі швидкою зарядкою 30 Вт.

У Pixel 7 Pro ж буде 6,7-дюймовий екран з роздільною здатністю QHD і частотою оновлення 120 Гц. У комплекті батарея на 5000 мАг з аналогічною швидкою зарядкою.

Очікується, що продажі смартфонів стартують через тиждень після презентації, тобто 13 жовтня. Разом з ним Google представить і свої перші розумні годинникики – Pixel Watch.

Нагадаємо, раніше журналісти порталу Android Authority назвали смартфони лінійки Pixel 6 одними з найкращих бюджетних альтернатив iPhone 14. Вони виділяються на тлі айфонів незвичайним дизайном, пропонують круті фотоможливості та будуть отримувати оновлення Android не менше п'яти років.

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