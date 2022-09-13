Очікується, що презентація нового покоління Google Pixel відбудеться 6 жовтня, а повноцінні продажі стартують через тиждень, 13 жовтня.

Компанія Google незвичайним чином вирішила прорекламувати свої прийдешні смартфони лінійки Pixel 7. Пошуковий гігант випустив лімітовану серію чипсів, дизайн яких перегукується з кольорами майбутніх смартфонів.

Про це повідомляє видання 9To5Mac.

Упаковки чипсів виконані у всіх чотирьох колірних варіантах майбутніх флагманів – як Pixel 7, так і Pixel 7 Pro. "Сніговий сир" відповідає білому кольору, "Горіховий лук" – темно-зеленому, "Солоний лимон" – світло-жовтому, а "Одержимий перець" – чорному. При цьому зовнішній вигляд упаковок нагадує задню панель смартфонів Pixel з характерною смугою модуля камери.

Відео дня

Особливістю такої оригінальної реклами є гра слів. Річ у тім, що на упаковці написано "Google Original Chips". З одного боку, це можна перевести, як "оригінальні чипси Google", а з іншого – переклад можна трактувати, як "оригінальні чіпи Google", і це вже відсилання до власних чіпів Tensor, створених спеціально для майбутніх смартфонів компанії.

На жаль, придбати таке незвичайне частування в магазині не вийде. Випустили їх тільки в Японії в кількості 2000 упаковок.

Очікується, що презентація нового покоління Google Pixel відбудеться 6 жовтня, а повноцінні продажі стартують через тиждень, 13 жовтня. Разом з ними Google представить і свої перші розумні годинники – Pixel Watch.

Нагадаємо, раніше журналісти порталу Android Authority назвали смартфони лінійки Pixel 6 одними з найкращих бюджетних альтернатив iPhone 14. Вони виділяються на тлі айфонів незвичайним дизайном, пропонують круті фотоможливості та будуть отримувати оновлення Android не менше п'яти років.

Вас також можуть зацікавити новини: