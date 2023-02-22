Тепер додатковий екран займає майже всю верхню половину тильної панелі.

Авторитетний інсайдер Еван Бласс (@Evleaks), відомий публікацією техно-витоків, поділився першими зображеннями наступної версії складного смартфона Motorola Razr.

Головна фішка нової "розкладачки" – великий зовнішній екран, що займає майже всю верхню половину тильної панелі, в тому числі простір навколо зіниць камер і спалаху.

Щоб збільшити площу матриці, інженери Motorola врізали в неї обидві камери й спалах. Передбачається, що з допоміжного дисплея можна буде запускати деякі застосунки й переглядати повідомлення. Для управління інтерфейсом передбачили невеликі віртуальні кнопки "Назад" і "Додому".

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Інформації про характеристики й дату релізу нової розкладачки поки немає. Очікується, що апарат покажуть на івенті MWC 2023, який стартує в кінці лютого. Там же можуть бути представлені й інші складні девайси під маркою Razr.

Нагадаємо, попередник в особі Motorola Razr 2022 був представлений в серпні й випущений в жовтні. Розкладачка отримала новий дисплей, флагманський чипсет Qualcomm і камери.

У найближчі роки нас чекає наплив пристроїв з гнучким екраном

Раніше Motorola показувала концепт унікального смартфона з екраном, що висувається вгору. Після натискання кнопки на бічній панелі дисплей смартфона збільшується з 5 до 6,5 дюйма у висоту.

Своєю чергою, компанія Hisense придумала смартфон з досить незвичайною реалізацією гнучкого дисплея. На перший погляд, виглядає як звичайний смартфон, але фішка в тому, що екран не закінчується біля нижньої межі, а плавно переходить на задню частину корпусу.

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