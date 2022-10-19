Після натискання кнопки на бічній панелі дисплей смартфона збільшується з 5 до 6,5 дюйма у висоту.

Ми вже бачили всілякі концепти смартфонів-трансформерів із дисплеєм, що розтягується, але всі вони розтягувалися по ширині, збільшуючи площу дисплея. У Motorola ж вирішили розвивати інший формат.

Компанія активно працює над прототипом смартфона з екраном, що висувається вгору – натисканням кнопки дисплей збільшується з 5 до 6,5 дюйма у висоту, що супроводжується синхронною анімацією шпалер робочого столу.

На відео нижче продемонстровано, що весь процес займає лічені секунди.

Втім, не зовсім зрозуміло, як влаштований механізм такого смартфона. Журналісти видання The Verge припускають, що вся справа в гнучкому екрані, який обвиває пристрій, інакше кажучи, згортаючись на його задню частину.

Поки що девайс є прототипами й не факт, що коли-небудь вийде на ринок. До речі, про розробку концепту під кодовим ім'ям Felix повідомлялося ще в травні і тоді інсайдери запевняли, що реліз кінцевого пристрою може статися в найближчі пару років.

Раніше Motorola показувала 5G-намисто, що виступає в ролі "мозку" для гарнітур змішаної та віртуальної реальності, що дозволить зробити їх менш громіздкими. Про терміни випуску і вартості пристрою поки нічого не говориться.

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