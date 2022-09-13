Вже як три роки список лідерів – Google, YouTube і Facebook – залишається незмінним, різняться тільки їх позиції в топ-3.

За останні три десятиліття інфраструктура Інтернету розвивалася із запаморочливою швидкістю. Якщо в 1993 році в Інтернеті існувало менше ніж 200 порталів, то у 2022 році ця цифра зросла до 2 мільярдів.

Блогер Джеймс Ігл опублікував анімацію, яка являє собою пізнавальний історичний екскурс, як змінювали один одного найбільш відвідувані інтернер-ресурси світу з 1993 і по сьогодні.

Протягом майже десяти років найпопулярнішим був сайт компанії America Online (AOL) з різними онлайн-сервісами. До червня 2000 року він набирав 400 млн відвідувань на місяць. Для порівняння, в той час у світі було близько 413 млн користувачів Інтернету.

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Але коли на ринку з'явився широкосмуговий доступ до Інтернету, що прийшов на зміну комутованому, AOL втратила свою опору, і на перше місце вийшов новий король – Yahoo. У 2004-му на Yahoo заходило 5,6 млрд користувачів на місяць.

У 2001 році в топі вперше з'явився Google. Протягом наступних кількох років Google і Yahoo йшли нога в ногу, по черзі опиняючись у верхній частині списку найпопулярніших веб-сайтів. Поки у 2006 році Google остаточно не закріпився на позиції, яку утримує досі.

З 2019 року список лідерів – Google, YouTube і Facebook – залишається незмінним, різняться тільки їх місця в топ-3. Далі йдуть твіттер та інстаграм.

Додамо, що УНІАН посів друге місце в рейтингу новинних сайтів за результатами серпня. За минулий місяць Кількість переглядів новинного ресурсу досягло 166 мільйонів.

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