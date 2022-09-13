Його планують презентувати вже наступного тижня, 19 вересня.

Наступного тижня, 19 вересня, Google представить широкій громадськості секретний (саме такий статус йому присвоїли в медіа) телеком-проєкт під кодовою назвою "Мінковскі", який стане окремою компанією Aalyria.

Як повідомляє ресурс CNBC, його місія полягає в тому, щоб керувати "надшвидкими, надбезпечними та високоефективними" комунікаційними мережами, що охоплюють землю, море, повітря, близький космос та далекий космос.

Техногігант заявляє, що володіє технологією лазерного зв'язку Tightbeam – вона "у багато разів перевершує за масштабом і швидкістю всі інші". Програмна платформа Aalyria використовувалася в декількох аерокосмічних проєктах Google, пише джерело.

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Стверджується, що ця технологія зберігає дані "неушкодженими в будь-яку погоду і в будь-якій атмосфері, а також забезпечує зв'язок навіть там, де немає відповідної інфраструктури".

У Aalyria вже є комерційний контракт на $8,7 млн з підрозділом оборонних інновацій США. Компанію очолить кілька колишніх співробітників і керівників Google та експерт з національної безпеки Кріс Тейлор. Google збереже міноритарний пакет акцій стартапу, інші фінансові подробиці не розкриваються.

Як УНІАН повідомляв раніше, Google розгорнула кампанію по боротьбі з фейками про українських біженців в ЄС. 90-секундні навчальні ролики будуть показуватися в рекламних місцях на YouTube від Google, а також на інших платформах, таких як Twitter, TikTok і Facebook.

Ще раніше Google в рамках ребрендингу свого платіжного додатка запустила в Україні мобільний додаток Google Гаманець (Google Wallet). У гаманці можна зберігати платіжні картки, квитки на проїзд і події, посадкові талони та картки лояльності.

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