Очікується, що друге покоління буде більш преміальним пристроєм. У продаж смартфон повинен надійти в липні.

Nothing Phone (1) був представлений минулого літа. Завдяки своєму незвичайному дизайну і доступному ціннику пристрій отримав статус "вбивці Android-смартфонів", а журналісти навіть називали його "найбільш інноваційним смартфоном" року. Глава компанії Nothing Карл Пей в інтерв'ю Forbes розповів, що наступний смартфон бренду – Phone (2) – буде випущений в липні.

Новинка стане автономніше завдяки збільшеній до 4700 мАг батареї – перша модель задовольняється акумулятором на 4500 мАг. У сукупності з більш енергоефективним процесором, Snapdragon 8+ Gen 1, користувачів чекає "майже-флагманський" пристрій.

З інших характеристик можна точно чекати екран AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц, 12+256 ГБ пам'яті, модуль NFC, швидку зарядку і стереодинаміки. Попередник отримав подвійну основну камеру з датчиками на 50 Мп, тому варто очікувати поліпшення і в цій області.

Відео дня

Глава компанії Nothing Карл Пей додав, що оригінальний Phone (1) розійшовся тиражем в 750 тис. примірників, а кількість користувачів, які перейшли з iPhone на їх смартфон в 3-4 рази більше, ніж у інших брендів. Він же зазначив, що бачить Phone (2) як доступну альтернативу смартфонам Apple.

Зовні наступний смартфон бренду виглядає футуристично, відмінністю від першої версії буде деякий червоний елемент у верхній правій частині. У Nothing Phone (1) вже був миготливий світлодіод на задній панелі для індикації статусу роботи камер. Можливо, в Phone (2) реалізували таку ж функцію. Також світлодіод може служити індикатором повідомлень.

Детальніше про Nothing Phone (1) – найстильніший смартфон Android

Головною фішкою смартфона став дисплей з симетричними рамками і біла LED-підсвітка з 900 світлодіодів. Поведінка підсвічування можна налаштувати через спеціальну програму – світіння може бути різним в залежності від ситуації. Наприклад, під час зарядки або при отриманні сповіщень і дзвінків. А ще у нього логотип у формі бомби.

Раніше ми розповідали, що портал Tech Advisor назвав Nothing Phone одним з найкращих смартфонів середнього класу для купівлі в 2023 році. Оглядачі виділили соковитий дисплей, якісний набір камер, а також бездротову зарядку і захист IP53. В Україні ціни на Nothing Phone (1) стартують від 17 000 грн.

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