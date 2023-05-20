До списку потрапили моделі від Google, OnePlus, Poco, Nothing, Redmi і Motorola.

Не кожен може собі дозволити телефон преміум-класу, такий, як Samsung Galaxy S23 Ultra або iPhone 14 Pro Max, але безліч, більш дешевих пристроїв все одно пропонують якнайліпші можливості.

Телефони середнього класу зазвичай пропонують найкраще співвідношення ціни та продуктивності, поєднуючи всі необхідні функції та якісні камери. Сайт Tech Advisor склав топ кращих смартфонів, які ви можете купити прямо зараз, маючи в кишені не більше $500.

Google Pixel 7a – оптимальний вибір для більшості

Жоден інший пристрій в середньобюджетному сегменті не може позмагатися з гуглфонами в плані камери, софта і продуктивності, пише Tech Advisor.

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З головного: фірмовий процесор Google Tensor G2, 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ сховища, батарея 4600 мАг, а також підтримка розблокування по обличчю. Ззаду дві камери по 13 Мп: ширік і ультраширик. У самій Google називають новинку "найкращою мобільною камерою за свої гроші".

З недоліків Pixel 7a фахівці виділили дисплей з частотою оновлення 90 Гц, який відстає від більш плавних панелей з частотою 120 Гц, які можна знайти в цьому ціновому сегменті.

OnePlus Nord 2T – друге місце

Оновлення одного з найкращих телефонів середнього класу 2021 року, але тепер зі швидкою зарядкою 80 Вт, потужнішим чіпом Dimensity 1300 та майже флагманською 50-Мп основною камерою. OnePlus обіцяє оновлювати смартфон протягом трьох років і випустити два мажорних апдейта Android.

Згадується, що Nord 2T не отримав флагманських функцій, таких як бездротова зарядка та гідроізоляція, але це, по суті, єдині компроміси, які ви зустрінете тут.

Google Pixel 7 – найкраща камера "за свої гроші"

Його головна перевага перед конкурентами – найкращий набір камер типу "наведи і знімай". Також покупці отримують флагманську якість збірки з корпусом із загартованого скла.

Poco X5 Pro 5G – найкращий бюджетний варіант

6,67-дюймовий AMOLED-екран з частотою 120 Гц, 108-мегапіксельна основна камера і продуктивний чіп від Qualcomm – все це за ціною дешевше 300 доларів. Також є стереодинаміки, NFC, модулі Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1.

Головний недолік Poco X5 Pro, на думку оглядачів, це корпус, який повністю виконаний з пластику, тому він не відчувається преміальним. Але цей момент компенсується доступною цінною.

Nothing Phone (1) – найкращий дизайн

Головною фішкою смартфона став прозорий корпус і біла LED-підсвітка з 900 світлодіодів для сповіщень, дзвінків й зарядки. Поведінка підсвічування регулюється через спеціальний додаток – світіння може бути різним виходячи з ситуації. А ще у нього логотип у формі бомби.

У плані характеристик, Nothing Phone (1) – це стандартний пристрій середнього класу. Час автономної роботи трохи розчаровує, але натомість ви отримуєте соковитий дисплей, якісний набір камер, а також бездротову зарядку та захист IP53.

Інші смартфони середнього класу, що потрапили в рейтинг – Samsung Galaxy A54, Redmi Note 12 Pro+, Poco F5 Pro, Motorola Edge 30 і Google Pixel 6a.

У чому секрет правильного вибору смартфона середнього класу

Кожен телефон середнього класу пропонує компроміс, намагаючись забезпечити найкраще зі світу флагмана за помірною ціною. Проте, є деякі характеристики, на яких не можна економити. Серед них – не менше 6 ГБ оперативної пам'яті і чипсет Snapdragon 7 або 8 для плавної роботи, а також не менше 128 ГБ флеш-пам'яті.

Також потрібно розуміти, що вам, швидше за все, доведеться відмовитися від таких фішок, як бездротова зарядка або рейтинг водонепроникності – вони, як правило, зарезервовані для найдорожчих телефонів на ринку, хоча в деяких пристроях середнього класу можна зустріти одну з цих опцій.

Раніше УНІАН ділився порадами, як продовжити життя акумулятора смартфона. Зупинити процес старіння акумулятора смартфона неможливо, проте можна контролювати його стан.

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