Версія Moto G Stylus цього року отримала бездротову зарядку і оновлений екран, зберігши при цьому основні фішки.

Motorola анонсувала середньобюджетний смартфон Moto G Stylus (2024), однією з фішок якого є комплектний стилус. Від попередника новинка відрізняється оновленим екраном, бездротовою зарядкою та іншими поліпшеннями, пише The Verge.

G Stylus 2024, як і раніше, залишається "великим телефоном": спереду стоїть 6.7-дюймовий OLED-дисплей на 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Селфі-камера на 32 Мп врізана по центру матриці і використовує об'єднання пікселів для кращої чутливості в умовах слабкого освітлення.

Смартфон отримав 8-ядерний чипсет Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативної і 256 гігабайт флеш-пам'яті. В основній камері два сенсори – 50 Мп головний і 13 Мп ширококутний, який може знімати і макро. Також Moto G Stylus (2024) отримала підтримку бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Вбудований стилус також має кілька покращень. Він має збільшену площу контакту та зменшену затримку під час використання. Motorola ще спростила роботу з нотатками, а також додала можливість автоматично запускати потрібні програми, щойно ви дістанете стилус. Для зберігання стилуса є відсік знизу.

Поки новинка продається тільки в США, де за неї просять 400 доларів (близько 15 000 грн за курсом). Фактично, це бюджетна і єдина альтернатива Samsung Galaxy S24 Ultra, який продається від 1199 доларів.

Раніше Motorola показувала концепт смартфон-браслета – його можна носити на руці замість годинника. Журналісти, які випробували його, зазначають, що дисплей надзвичайно пластичний, зокрема він без проблем згинається назад.

А популярний бенчмарк AnTuTu склав рейтинг "народних" смартфонів – ними власники задоволені найбільше. Окрім флагманів у топ-3 пробився недорогий апарат Honor.

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