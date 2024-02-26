Журналісти зазначають, що дисплей надзвичайно пластичний, зокрема він без проблем згинається назад.

Motorola продемонструвала на виставці MWC 2024, що проходить прямо зараз у Барселоні, робочий прототип свого смартфона-браслета. Ідея в тому, що його можна обернути навколо зап'ястя і використовувати як смарт-годинник.

У повністю розгорнутому стані користувачам пропонується 6,9-дюймовий екран, а в зігнутому положенні доступна більш компактна версія з діагоналлю 4,6 дюйма. На ній відображаються годинник і оповіщення.

У The Verge випробували продукт і зазначили, що корпус обшитий тканиною і кріпиться до ремінця на магнітах: коли потрібно, відстібаєте і отримуєте звичайний Android-смартфон. А сам дисплей вільно адаптується до складеного і розгорнутого положення.

Ціни і дати релізу незвичного пристрою немає: поки що це робоча концепція, яка показує, як можна використовувати гнучкі екрани в смартфонах. Але можна з упевненістю сказати, що найближчими роками на нас чекає наплив гнучких смартфонів у нових форм-факторах.

Прототип смартфона-браслета показали на відео:

Виробники смартфонів продовжують активно експериментувати з концепцією гнучких дисплеїв. Відомо, що Samsung готує смартфон абсолютно нової форми. Йдеться про мініатюрний пристрій, який за бажання можна збільшити до звичного розміру.

Водночас Apple розробляє гнучкий iPhone з екраном, що "самовідновлюється". Як приклад того, як екран "лікуватиме" сам себе, згадується ефект пам'яті в деяких матрацах і подушках.

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