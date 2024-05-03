Пристрої OnePlus і Realme з пристойним відривом випереджають інші моделі в списку.

Слідом за рейтингом флагманів команда AnTuTu випустила свіжий рейтинг найпотужніших смартфонів Android середнього класу. Кажуть, що їхнього "заліза" достатньо для плавної і спритної роботи інтерфейсу, а запасу продуктивності вистачить на багато років.

Сьогодні на ринку середньобюджетників лідирують дві моделі: OnePlus Ace 3V і Realme GT Neo6 SE. Обидва в бенмарку AnTuTu 1 набирають понад 1,4 млн балів, і обидва працюють на чипі Snapdragon 7+ Gen 3, який за потужністю не особливо поступається Snapdragon 8 Gen 2.

У цього процесора, який працює в парі з LPDDR5x ОЗП, немає проблем з перегріванням і троттлінгом, тому смартфони на ньому спокійно тягнуть будь-які додатки та відеоігри на максимальних налаштуваннях графіки. Плюс, Snapdragon 7+ Gen 3 забезпечує високу продуктивність штучного інтелекту.

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Решта вісім позицій зайнята "середняками" від брендів Redmi, Realme, OPPO, OnePlus і iQOO. Цікаво, що з 10 пристроїв у топі тільки чотири оснащені чіпами Qualcomm. Решта 6 моделей працюють на базі MediaTek. Наприклад, OnePlus Ace, що замикає топ-10, з Dimensity 8100 Max у бенчмарку AnTuTu майже вдвічі поступається лідеру.

Раніше експерти склали топ найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни та якості. Найвигіднішою покупкою у 2024 році називають смартфони серії Redmi K70 – вони найкращі у своїх цінових категоріях. Зі свого боку найвигідніший для придбання флагман продає OnePlus.

А тим часом Samsung "прокачала" ШІ-функціями свої флагмани 2021 і 2022 років. Смартфон, використовуючи штучний інтелект, напише замість вас текст і скоротить листи, допоможе в обробці фоток або перекладе мову співрозмовника.

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