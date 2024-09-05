Звичайним користувачам рекомендується дочекатися повноцінного релізу ОС у "найближчі тижні".

Довгий процес бета-тестування Android 15 підійшов до кінця. Вчора відбувся реліз стабільної версії нової ОС. Вихідний код уже доступний в Android Open Source Project (AOSP) - саме там розробники та виробники можуть взяти код і відповідним чином адаптувати свої додатки для Android 15.

Звичайним користувачам рекомендується дочекатися повноцінного релізу ОС у "найближчі тижні". Тоді вона стане доступна на підтримуваних моделях Google Pixel. Решта виробників, зокрема, Samsung, OnePlus, Xiaomi та інші, отримають оновлення "протягом наступних місяців".

В анонсі Google описуються деякі нові фішки Android 15. Згадується приватні простори для додатків, оптимізація багатозадачності для гаджетів з великими екранами та додаткова інформація про здоров'я акумулятора. А ще ОС навчили попереджати користувачів про землетруси.

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Інші функції, які з'являться на пристроях Android з виходом Android 15, охоплюють можливість знайти вимкнений смартфон, захист від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморожування" невикористовуваних програм і збільшення тривалості роботи в режимі очікування.

Раніше в інтернеті з 'явився список із понад 300 телефонів, які не будуть сумісні з Android 15. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш девайс нову прошивку, чи, можливо, настав час замислитися про апгрейд.

Користувачі iPhone зможуть оновитися до iOS 18 вже наступного тижня. Якщо ваш айфон оновився до iOS 17, значить, на нього можна встановити і нову систему.

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