Також журналісти зібрали всі моделі, які мають отримати свіжу версію Android.

Google випустила Android 15 Beta 5 - фінальний реліз у рамках програми тестування операційної системи. Фірмова прошивка, вже доступна для скачування на смартфони серії Pixel, отримала кілька цікавих "фішок", які всі користувачі зможуть оцінити з виходом релізної збірки.

Наприклад, з релізом Android 15, у смартфонах з'явиться новий розділ "Діагностика системи", який повідомить, що не так з вашим девайсом. Тут можна провести тести батареї, дисплея, сховища та інших компонентів. Також можна провести діагностику іншого пристрою.

Ще Android 15 підвищить тривалість роботи в режимі очікування. Інженери компанії переробили принцип обробки фонових завдань, завдяки чому тривалість роботи без підзарядки на певних пристроях може зрости до 3 годин.

Що ще нового з'явиться в Android 15:

Підтримка архівування та розархівування додатків на рівні ОС. Таким чином, користувачі можуть звільнити місце на своєму телефоні від нечасто використовуваних додатків, зберігаючи при цьому свої дані.

Можливість вибрати додаток для зберігання банківських і знижкових карт за замовчуванням.

Функція Satellite SOS, яка дасть змогу пристроям підключатися безпосередньо до супутника для надсилання повідомлень в екстрені служби.

Ексклюзивна "фішка" екосистеми Apple - можливість поділитися аудіопотоком з друзями.

"Цифровий сейф": захищений розділ для обраних вами додатків, які не слід показувати іншим. Розділ блокується біометрією або PIN-кодом

"Зниження гучності сповіщень" - якщо з одного додатка надходить по десятку сповіщень поспіль, система поступово знижуватиме їхню гучність.

Бета-версію Android 15 можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6. Реліз фінальної версії очікується наприкінці серпня. Першими оновляться флагмани, а бюджетники і середняки будуть оновлюватися весь 2025 рік.

Раніше фахівці зібрали список із понад 350 смартфонів, які будуть сумісні з Android 15. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій основне оновлення, чи, можливо, час задуматися про апгрейд.

Якщо ви в пошуках апгрейду, оглядачі називали 4 найкращі бюджетні смартфони для купівлі у 2024 році. Ці недорогі пристрої мають помітні компроміси, але пропонують усі необхідні функції, включно з якісними камерами та NFC для безконтактних платежів.

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