Google випустила Android 15 Beta 5 - фінальний реліз у рамках програми тестування операційної системи. Фірмова прошивка, вже доступна для скачування на смартфони серії Pixel, отримала кілька цікавих "фішок", які всі користувачі зможуть оцінити з виходом релізної збірки.
Наприклад, з релізом Android 15, у смартфонах з'явиться новий розділ "Діагностика системи", який повідомить, що не так з вашим девайсом. Тут можна провести тести батареї, дисплея, сховища та інших компонентів. Також можна провести діагностику іншого пристрою.
Ще Android 15 підвищить тривалість роботи в режимі очікування. Інженери компанії переробили принцип обробки фонових завдань, завдяки чому тривалість роботи без підзарядки на певних пристроях може зрости до 3 годин.
Що ще нового з'явиться в Android 15:
- Підтримка архівування та розархівування додатків на рівні ОС. Таким чином, користувачі можуть звільнити місце на своєму телефоні від нечасто використовуваних додатків, зберігаючи при цьому свої дані.
- Можливість вибрати додаток для зберігання банківських і знижкових карт за замовчуванням.
- Функція Satellite SOS, яка дасть змогу пристроям підключатися безпосередньо до супутника для надсилання повідомлень в екстрені служби.
- Ексклюзивна "фішка" екосистеми Apple - можливість поділитися аудіопотоком з друзями.
- "Цифровий сейф": захищений розділ для обраних вами додатків, які не слід показувати іншим. Розділ блокується біометрією або PIN-кодом
- "Зниження гучності сповіщень" - якщо з одного додатка надходить по десятку сповіщень поспіль, система поступово знижуватиме їхню гучність.
Бета-версію Android 15 можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6. Реліз фінальної версії очікується наприкінці серпня. Першими оновляться флагмани, а бюджетники і середняки будуть оновлюватися весь 2025 рік.
Раніше фахівці зібрали список із понад 350 смартфонів, які будуть сумісні з Android 15. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій основне оновлення, чи, можливо, час задуматися про апгрейд.
Якщо ви в пошуках апгрейду, оглядачі називали 4 найкращі бюджетні смартфони для купівлі у 2024 році. Ці недорогі пристрої мають помітні компроміси, але пропонують усі необхідні функції, включно з якісними камерами та NFC для безконтактних платежів.