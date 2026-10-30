Android 17: коли смартфони Samsung, Xiaomi та інших брендів отримають оновлення

Google вже завершила оновлення смартфонів Pixel до Android 17, а масштабне оновлення пристроїв інших брендів триватиме аж до початку 2027 року.

Google вже випустила Android 17 для всіх сумісних смартфонів Pixel, а нещодавно й інші виробники Android також почали розповсюджувати його на свої пристрої. Більшість із них уже опублікували повні графіки випуску прошивки, за якими можна дізнатися, коли конкретна модель отримає нову версію операційної системи.

Виробники Android розповсюджують прошивки поступово, окремими хвилями. Терміни можуть відрізнятися залежно від регіону, тому навіть сумісний смартфон не обов’язково отримає оновлення у зазначений день. Портал Gizmochina зібрав дані щодо виходу Android 17 від відомих виробників мобільних пристроїв.

Google Pixel

Відео дня

Google розпочала розповсюдження Android 17 ще 16 червня. На відміну від більшості інших виробників, компанія випустила оновлення одночасно для всіх сумісних пристроїв.

До списку увійшли смартфони серій Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 та Pixel 10, включаючи версії Pro, XL, Fold і моделі з індексом "a". Оновлення також доступне для Pixel Fold і Pixel Tablet.

Якщо смартфон ще не отримав нову версію системи, перевірити її наявність можна в налаштуваннях, відкривши розділ "Система" та вибравши пункт "Оновлення ПЗ".

Samsung (One UI 9)

Станом на кінець жовтня 2026-го нова прошивка дійшла практично до всіх флагманських і середньобюджетних моделей Samsung Galaxy. Деякі смартфони початкового рівня також почали переходити на нову версію системи

Судячи з усього, поширення One UI 9 вже наближається до завершальних етапів, але точних термінів для решти пристроїв компанія не назвала.

Xiaomi (HyperOS 4)

Xiaomi, включаючи дочірній бренд Redmi, поки оголосила терміни запуску HyperOS 4 лише для китайських користувачів. Це дозволяє приблизно зрозуміти, які міжнародні моделі отримають нову версію системи та в якій послідовності відбуватиметься оновлення.

15 жовтня 2026 року: Xiaomi 17 Ultra, 17 Ultra Satellite Edition, 17 Pro Max, 17 Pro, Xiaomi 17 та Mix Flip 2. Серед пристроїв Redmi оновлення отримають K90 Pro Max, K90 Pro, K90 Pro Lamborghini Edition та K90. Також до списку увійшли планшети Xiaomi Pad 8 Pro та Pad 8.

31 жовтня 2026 року: Xiaomi 16 Ultra, 16 Pro, Xiaomi 16 та Pad 7 Ultra. З пристроїв Redmi – K80 Pro, K80 Extreme Edition, Turbo 4 Pro та Turbo 4.

15 листопада 2026 року: Xiaomi 15 Pro, 15 Pro Titanium Edition, 15 Ultra, 15S Pro, Xiaomi 15, 14 Ultra та MIX Fold 4. Оновлення також отримають планшети Pad 7S Pro, Pad 7 Pro, Pad 7 Max та Pad 7. Серед моделей Redmi – K80, K80 Pro Champion Edition, K70 Extreme Edition, K70, Turbo 3, Turbo 3 Harry Potter Edition та Pad Pro.

30 листопада 2026 року: Xiaomi MIX Flip та Xiaomi Civi 5 Pro. У лінійці Redmi оновлення підтверджено для K70 Pro, Note 15 Pro+, Note 15, Pad Pro 5G, Pad 2, Pad 2 Explorer Edition та Pad 2 5G.

Грудень 2026 року: Xiaomi 14 Pro, 14 Pro Titanium Edition, 14 Pro Satellite Edition, Xiaomi 14, MIX Fold 3, 13 Ultra, 13 Pro, Xiaomi 13, 14 Civi, Civi 4 Pro, 13 Limited Edition, а також планшети Pad 6S Pro 12.4 і Pad 6 Max 14. Серед пристроїв Redmi – K70E, Note 14 Pro+, Note 14 Pro, Note 14 5G, K60 Extreme Edition, Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13 5G, Note 13R Pro, Note 13R, 14R 5G, 14C 5G, 13R 5G, 13 5G, 13C 5G та планшет Pad SE 8.7 4G.

OnePlus, Oppo, Realme (ColorOS 17)

Як відомо, бренди OnePlus, Oppo, Realme переходять на уніфіковану оболонку ColorOS 17. Розповсюдження прошивки розпочалося 29 жовтня і відбуватиметься у кілька етапів:

29 жовтня 2026 року: OnePlus 15, OnePlus Pad 4; OPPO Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro та Find X9; Realme GT 8 Pro та GT 8 Pro Dream Edition.

30 жовтня: OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s; OPPO Find N5, Find X8 Pro, Find X8, Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G, Reno16 FS 5G та Reno16 F 5G; Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro+ 5G та Realme 16 Pro 5G.

Листопад 2026 року: OnePlus Open, OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Nord 6, Nord CE6, OnePlus Pad 3; Find N3, Find N3 Flip, смартфони серій Reno15 і Reno14, а також K14x 5G, K14 5G, K13x 5G, F33 5G, F31 5G і F29 5G; Realme GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T, Realme 16 5G, 16 Lite 5G, серії Realme 15 та P4, а також Narzo 90 5G та Narzo 90x 5G.

Грудень 2026 року: OnePlus 12R, OnePlus 12R Genshin Impact Edition, OnePlus 11, Nord 5, Nord CE6 Lite, Nord CE5, OnePlus Pad 2 та Pad Go 2; Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 FS 5G, Reno13 A, Reno13 F 5G, Reno13 F, K13 Turbo Pro 5G, K13 Turbo 5G, K13 5G, а також планшети Pad 5, Pad 3 Pro та Pad 3; Realme GT 6, GT 6T, Realme 16T 5G, 16x 5G, серії Realme 14, P4, P3 та Narzo Power 5G, Narzo 100x 5G, Narzo 80 Pro 5G, Narzo 80 Lite 5G та Narzo 80x 5G.

Перший квартал 2027 року: OnePlus Nord 4, Nord N6, Nord N6x, Nord N6 Lite та OnePlus Pad Lite; Find N2 Flip, смартфони Reno12 Pro 5G та Reno12 5G, F33 Pro 5G, F31 Pro+ 5G, F31 Pro 5G, F29 Pro 5G та планшети Pad SE; Realme P4 Lite, P3 Lite, Narzo 80 Lite, Note 80, Note 80s, Note 70, Note 70s та Note 70T.

Vivo та iQOO (OriginOS 7)

Vivo також оприлюднила графік оновлення пристроїв до Android 17. Разом із новою версією системи смартфони отримають оболонку OriginOS 7 із додатковими функціями на основі штучного інтелекту та іншими вдосконаленнями.

Кінець жовтня 2026 року: Vivo X Fold 5, X300 Ultra, X300 Pro, X300 та X300 FE. Серед пристроїв iQOO першим оновлення отримає iQOO 15.

Середина листопада: Vivo X200 Pro, X200, X200 FE та X200T, а також iQOO 15R та iQOO 13.

Середина грудня: Vivo X Fold 3 Pro, X100 Pro, X100, V70 Elite, V70, V70 FE, V60, V60e. Також оновлення отримають iQOO 12, iQOO Neo 10 та Neo 10R.

Кінець грудня: Vivo V50 та V50e.

Кінець січня 2027 року: Vivo V40 Pro, V40, S2, S2 FE, T5 Pro 5G, T5 5G, T5x 5G, T4 Ultra, T4 Pro, T4 5G, T4R 5G, T3 Ultra та Y51 Pro 5G. Серед моделей iQOO у цей період оновлення очікується для Neo9 Pro, Z11 5G, Z11x 5G, Z11xa 5G, Z10 5G та Z10R 5G.

Кінець лютого 2027 року: Vivo V40e, V30 Pro, V30, V30e, Y400 Pro 5G, Y400 5G, Y31 Pro 5G та T4x 5G, а також iQOO Z10x 5G.

Motorola (Android 17)

На відміну від інших виробників, Motorola розповсюджуватиме оновлення у фоновому режимі без публічного графіку. Список підтримуваних пристроїв наведено нижче.

Motorola Signature

Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 70 Plus

Motorola Razr 70

Motorola Razr Ultra 2026

Motorola Razr+ 2026

Motorola Razr 2026

Motorola Razr Fold 2026

Motorola Razr Fold 2025

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60s

Motorola Razr 60d

Motorola Razr 60

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr 2025

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr+ 2024

Motorola Edge 2026

Motorola Edge 70 Pro+

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Neo

Motorola Edge 70 Plus

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60

Motorola Edge 50 Ultra

Moto G Stylus 2026

Moto G Power 2026

Moto G Play 2026

Moto G 2026

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Moto G Stylus 2025

Moto G Max

Moto G87

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G77

Moto G77 Power

Moto G67

Moto G57

Moto G57 Power

Moto G47

Moto G37

Moto G37 Power

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