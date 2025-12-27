Користувачі назвали найкращу оболонку в Android-смартфонів

Samsung One UI з відчутним відривом утримує лідерство, випереджаючи "чистий" Android від Google та інші оболонки.

Найголовніші виробники Android-смартфонів просувають власні версії користувальницького інтерфейсу, щоб виділитися на тлі "чистого" Android, запропонувати унікальний функціонал і фірмові додатки.

Популярний зарубіжний ресурс GSMArena провів опитування серед користувачів з метою з'ясувати, яка Android-оболонка, з їхнього досвіду, є найкращою. Найбільше голосів (41%) набрала One UI від Samsung, причому з відчутним відривом.

На другому місці з результатом 20% розмістився "чистий" Android, яку використовують смартфони серії Google Pixel. Інтерфейс простий, красивий і не перевантажений зайвими функціями. На третьому місці (7,2%) опинилися кастомні прошивки. Вони популярні серед користувачів, чиї смартфони перестали отримувати офіційні оновлення.

Інші оболонки в рейтингу

З четвертого по сьоме місце в рейтингу інтерфейсів розташувалися:

NothingOS (для смартфонів Nothing Phone і CMF Phone) – 6,9%.

ColorOS (для смартфонів Oppo) – 5,8%.

HyperOS (для смартфонів Xiaomi, Redmi, Poco) – 3,5%.

Hello UI (для смартфонів Motorola) – 2,1%.

Найменш популярними оболонками в списку виявилися MagicOS від Honor, Xperia UI від Sony і ColorOS від vivo.

У рамках окремого голосування редакція GSMArena з'ясувала, наскільки важлива оболонка під час купівлі смартфона. Майже половина опитаних (~43%) вважають оболонку Android важливим, але не ключовим параметром, тоді як 6% заявили, що інтерфейс практично не впливає на їхній вибір.

При цьому близько 40% користувачів зізналися, що вибирають пристрій саме через улюблений інтерфейс.

Samsung продовжуєпоширеннястабільної версії One UI 8 на базі Android 16. На ці 60 пристроїв Samsung можна встановити свіжу операційку вже сьогодні.

Google випустила стабільну версію Android 16 для пристроїв Pixel ще в червні, а розгортання HyperOS 3 для смартфонів Xiaomi продовжиться до березня 2026 року.

