Які Google Pixel втратили актуальність: ці смартфони не оновляться до Android 17

Google оновить свої смартфони до нової версії ОС вже найближчими тижнями.

Google підтвердила, що оновлення Android 17 перебуває на фінальній стадії тестування і має вийти раніше, ніж зазвичай – вже у червні. Однак не всі власники смартфонів Google зможуть встановити нову систему.

Згідно з політикою оновлень, нова версія операційної системи буде доступна тільки для пристроїв серії Pixel 6 і новіших моделей. Усі більш ранні моделі залишаються на поточних версіях Android.

Які Google Pixel не отримають Android 17:

Pixel 5

Pixel 5a 5G

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel

Pixel XL

Спочатку для серії Pixel 6 фінальним оновленням мав стати Android 15, а для серії Pixel 7 – Android 16. Однак пізніше компанія додала ще два роки оновлень, завдяки чому обидва пристрої отримають Android 17.

Відео дня

За даними журналістів, Android 17 стане одним із найбільших оновлень системи за останні роки. Оновлення зосередиться на глибокій інтеграції ШІ, оновленому візуальному інтерфейсі з ефектами "розмиття", як у Liquid Glass, покращеній багатозадачності та гнучкіших налаштуваннях конфіденційності.

Вчора ввечері Apple представила iOS 27, яку підтримуватиме навіть семирічний iPhone 11. Обіцяють, що старі смартфони працюватимуть на iOS 27 швидше, ніж на всіх попередніх версіях.

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