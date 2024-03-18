Apple готує нові можливості в рамках iOS 18 на основі власних ШІ-моделей.

Компанія Apple веде переговори з Google стосовно інтеграції найдосконалішої моделі на основі штучного інтелекту під назвою Gemini у свої продукти.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, Apple хоче отримати дозвіл, щоб ліцензувати Gemini з метою її інтеграції в деякі нові функції в оновленому програмному забезпеченні iPhone цього року.

Крім того, техногігант нещодавно спілкувався і з OpenAI щодо можливості використання її ШІ-моделі в своїх продуктах. Наразі сторони не визначились з умовами чи брендингом використання штучного інтелекту. Остаточного рішення, як цю угоду реалізують також немає.

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Як вказується, Google багато років платила Apple мільярди доларів, щоб її пошукова система була за замовчуванням у веб-браузері Safari на iPhone та інших пристроях.

Зараз же Apple готує нові можливості в рамках iOS 18 на основі власних ШІ-моделей. Оновлення ОС зосередиться на функціяї, які працюють на самих пристроях, а не надаються через "хмарні сервіси".

Оновлення в Apple

Нещодавно стало відомо, що Apple вперше за 20 років хоче перейменувати "Apple ID".

Також компанія почала розробку першого MacBook Pro на новому чіпі M4, який базуватиметься на A18 - це наступний чіп для iPhone, який має з’явитися цього року. Обидва матимуть більше ядер Neural Engine.

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