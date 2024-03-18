Оголосять про ребрендинг вже у червні цього року.

Компанія Apple вперше за 20 років хоче перейменувати "Apple ID".

Тепер цю інформацію підтвердив Марк Гурман з Bloomberg. За його словами, ребрендинг відбудеться наприкінці цього року.

Як відомо, термін "Apple ID" означає особистий обліковий запис користувача. За його допомогою можна отримати доступ до різних сервісів Apple, таких як iCloud, App Store та інших онлайн-магазинів. Apple ID використовувався протягом двох десятиліть, але схоже "яблучний" техногігант вирішив піти на зміни.

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Як зазначає Гурман, нова назва не вражатиме оригінальністю - вона зміниться на "Обліковий запис Apple". При цьому від терміну "Apple ID" компанія взагалі вирішила відмовитись, хоча й невідомо чому.

Очікується, що у червні Apple представить iOS 18 та інші великі оновлення свого програмного забезпечення на конференції для розробників WWDC. Ймовірно, тоді ж офіційно оголосять про ребрендинг Apple Account.

Новинки від Apple

Нещодавно УНІАН повідомляв, що компанія Apple "тільки почала офіційну розробку" першого MacBook Pro на новому чіпі M4. За чутками, новий чип M4 базуватиметься на A18 - це наступний чіп для iPhone, який має з’явитися цього року. Обидва матимуть більше ядер Neural Engine.

Крім того, Apple нарешті дозволила користувачам iOS у ЄС використовувати сторонні магазини програм і оголосила, що ті розробники, які відповідають певним критеріям, зможуть дозволити завантажувати програми зі своїх сайтів.

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