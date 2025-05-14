Google змінив логотип уперше за майже 10 років

У мережі жартують, що це найдорожчий градієнт в історії.

Google вперше майже за десять років оновив свій культовий логотип "G". Нова версія вже з'явилася в додатку Google на iOS і смартфонах Pixel.

Тепер буква G виконана у вигляді колірного градієнта, де плавно перетікають фірмові червоний, жовтий, зелений і синій, замість колишнього дизайну з чіткими межами між кольорами.

Попереднє велике оновлення логотипу було у вересні 2015 року, коли компанія змінила шрифт на без зарубок і представила поточний "G" з яскравими сегментами. Новий градієнтний варіант тепер більше відповідає сучасному візуальному стилю Google, особливо логотипу Gemini, який теж оформлений у вигляді колірного градієнта.

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Наразі оновлений логотип видно тільки в додатках на iOS і смартфонах Pixel. На вебі та інших Android-пристроях поки відображається стара версія з чіткими кольорами.

Раніше ми розповідали, що Google випустив нову АІ-фічу для iPhone, яка пояснює складний текст простими словами. Звичайно, технологія ще не ідеальна, але користувачі здебільшого задоволені, заявляє Google.

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