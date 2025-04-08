Роботи позбулися дві працівниці компанії.

Ювілейний захід Microsoft, присвячений 50-річчю компанії, завершився не тільки оплесками, а й звільненням двох співробітниць, які звинуватили компанію у військових злочинах.

Як повідомляє The Verge, просто під час виступу керівника ШІ-підрозділу Мустафи Сулеймана до сцени з криками підійшли дві співробітниці, Ібтіхал Абуссад і Ванія Агравал, і публічно заявили, що Microsoft співпрацює з Ізраїлем та використовує штучний інтелект із цілями, які "не відповідають етиці".

Серед гостей заходу були також екс-глава компанії Стів Балмер, поточний керівник Сатья Наделла і навіть сам засновник Microsoft Білл Гейтс, імовірно, протест був спланований саме під цей момент.

У компанії цю сцену назвали "ворожою, неспровокованою і абсолютно неприйнятною", заявивши, що Сулейман намагався зберегти спокій, поки охорона виводила одну з протестувальниць із залу.

Незадовго до інциденту обидві співробітниці почали розсилати тисячі листів своїм колегам з вимогою розірвати контракти з ізраїльським урядом. У відповідь компанія швидко звільнила Абуссад, яка працювала інженером у ШІ-відділі в Канаді. Агравал, яка подала заяву на звільнення за два тижні до цього, офіційно покинула компанію пізніше.

Як зазначено в електронному листі, який отримала Абуссад, Microsoft вважає її дії навмисною провокацією, спрямованою на максимальне порушення важливого заходу компанії. У листі також підкреслюється, що вона не вибачилася і не виявила каяття.

Обидві протестувальниці пов'язані з групою активістів, яка вже не вперше звинувачує Microsoft у співпраці з ізраїльською владою. Після акції під будівлею компанії зібралася група з кількох десятків людей, які так само протестували проти дій Ізраїлю в Газі.

Протести проти війни Ізраїлю та Палестини

Раніше Трамп заявив, що у США студентів саджатимуть за ґрати за протести. Також коледжі, школи або університети, де дозволені незаконні протести, залишаться без федерального фінансування.

Університети США за останні місяці стали осередками потужного антиізраїльського та пропалестинського руху. Зазначається, що в багатьох університетах США студенти облаштували наметові табори або ж захопили й утримували будівлі на територіях кампусів.

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