Google Pixel 10 Fold коштуватиме приблизно 1600 доларів.

Pixel 10 офіційно не представлений, але витоки і свіжі дані інсайдера Android Headlines вже розкрили деякі особливості лінійки. Схоже, на нас чекає не тільки нова начинка, а й зміни в ціновій політиці Google.

Смартфони отримають оновлену камеру, поліпшену продуктивність завдяки чипу від TSMC і розширені ШІ-функції. Зовні пристрої майже не зміняться: серйозного редизайну не буде, але очікуються акуратні доопрацювання, на кшталт зменшених рамок і трохи тоншого корпусу.

Найцікавіше - ціни. Pixel 10 Pro залишиться на рівні торішньої моделі, а ось Pixel 10 Pro XL подорожчає на 100 доларів. При цьому Google планує здешевити складні моделі: Pixel 10 Pro Fold має вийти приблизно за 1600 доларів, а до 2028 року Pixel Fold може опуститися до 1500 доларів. Це все ще дорого, але на тлі конкурентів - уже крок у бік доступності.

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Google не збирається переглядати структуру лінійки: залишаться і стандартна модель, і Pro-версії, і серія A, і складні смартфони. Компанія, за чутками, планує дотримуватися цієї схеми мінімум до Pixel 13.

Реліз Pixel 10 очікується в серпні, як і роком раніше з дев'ятою серією.

Раніше ми розповідали, що iPhone подорожчає, адже Apple не буде переносити виробництво смартфонів у США.

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