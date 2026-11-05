В Android з’явиться нова вимога: як зміниться оплата телефоном у магазинах

Для користувачів це означає компроміс між зручністю та безпекою.

Зараз власникам Android не потрібно щоразу підтверджувати особу перед безконтактною оплатою. Якщо пристрій уже було розблоковано, у користувача є 3 хвилини, щоб здійснити платіж без додаткової перевірки.

Однак Google хоче підвищити рівень безпеки та наблизити систему до тієї, що вже діє на смартфонах Apple, пише видання Spider'sWeb.

Користувачі iPhone звикли до того, що перед кожною оплатою необхідно підтвердити свою особу. Для виклику картки в Apple Wallet потрібно сканувати обличчя або відбиток пальця, а на деяких моделях – ввести PIN-код.

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Користувачі iPhone звикли до необхідності підтвердження особи під час кожної оплати. Для доступу до картки в Apple Wallet потрібно сканувати обличчя або відбиток пальця, а на деяких моделях – ввести PIN-код.

На Android же все влаштовано простіше. Google Wallet навіть не обов’язково відкривати на екрані – телефон можна піднести до платіжного термінала прямо під час використання іншого додатка. Мало того, на деяких Android-смартфонах невеликі покупки можна оплачувати навіть із заблокованим екраном.

Найближчим часом система безпеки стане суворішою. Як звернули увагу експерти Android Authority, Google тестує в додатку Google Wallet додаткову перевірку особи перед кожною безконтактною оплатою. На практиці це означає, що перед тим, як піднести смартфон до термінала в магазині чи ресторані, користувачеві доведеться прикласти палець до сканера або ввести PIN-код для активації картки.

У тестовій версії Google Гаманця виявили новий перемикач "Вимагати додаткову перевірку". Поки що Google не розкриває подробиць роботи цієї функції. Зокрема, невідомо, чи буде вона увімкнена за замовчуванням, чи залишиться додатковим налаштуванням для користувачів.

Якщо власник смартфона активує цю опцію, йому, ймовірно, доведеться підтверджувати особу перед кожною безконтактною оплатою. Це зробить платежі трохи менш зручними, зате підвищить їхню безпеку.

Навіть якщо стороння особа отримає доступ до вже розблокованого смартфона, без відбитка пальця або PIN-коду вона не зможе розрахуватися прив’язаною карткою. Наразі певний захист забезпечує трихвилинний період після розблокування пристрою, проте нова система має зробити платежі ще безпечнішими.

Поки що також незрозуміло, чи діятиме нова перевірка незалежно від існуючого 3-хвилинного періоду. Найімовірніше, вона обходитиме це обмеження, інакше сенс додаткового захисту був би значно меншим.

Поки що функція перебуває на стадії тестування, тому Google ще може змінити принцип її роботи або взагалі відмовитися від запуску. Однак якщо компанія впровадить новий механізм, безконтактна оплата на Android стане помітно безпечнішою – і водночас вимагатиме від користувачів на один крок більше перед кожною покупкою.

Раніше в інтернеті ділилися лайфхаком, після якого смартфон почне працювати вдвічі швидше. Особливо помітний ефект на недорогих і вже застарілих Android-моделях.

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