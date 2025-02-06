Компанія Samsung підтримала приклад Google, пообіцявши підтримувати свої смартфони оновленнями протягом 7 років. Тільки ефект від рішення корейської корпорації відчують власники сімейства Galaxy S24 і новіше - старіших моделей це не стосується.
У 2025 році Samsung поступово оновить до One UI 7 (Android 15) цілу низку смартфонів Galaxy, але для низки моделей це оновлення стане останнім. Видання GizmoChina склало список таких пристроїв:
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy M33
- Галактика M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy F14
Крім того, у 2025-му досягнуть закінчення підтримки планшети Galaxy Tab S6 Lite (2022) і Galaxy Tab Active 4 Pro.
Фахівці зазначили, що ці пристрої залишаються релевантними для купівлі, але остаточно застаріють уже до 2026 року, коли для них перестануть виходити навіть патчі безпеки.
Що стосується One UI 7, то вона обіцяє стати одним з найбільших оновлень Android від Samsung за останній час. Змін багато, від інтерфейсу до функцій. Поки що прошивка доступна в смартфонах Galaxy S25 і S24. Для інших пристроїв, починаючи з флагманів, вихід намічений на лютий.
Напередодні Xiaomi відправила "на пенсію" 10 смартфонів, включно з популярними Redmi Note 11 і Redmi 10C. Вони більше не отримуватимуть офіційних оновлень HyperOS і Android, включно з патчами безпеки.
Дослідження, проведене аналітиками, показало, що Samsung Galaxy A15 5G був найпопулярнішим Android-смартфоном у 2024 році. Це бюджетна модель, яка пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і п'ять років підтримки безпеки. В Україні вона продається за ~7000 грн.