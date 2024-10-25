'Таємна' функція iPhone, про яку мало хто знає: вона допоможе швидше заснути

Вона встановлена на кожному смартфоні Apple з iOS 15 і новіше.

В інтернеті раз у раз спливають "фішки" iPhone, про які знають далеко не всі юзери. Так, наприклад, у гаджетах від Apple присутній режим суперенергозбереження, якого немає в налаштуваннях, але який здатний максимально продовжити час роботи вашого Айфона.

Ще одна маловідома "фішка" iPhone – функціявідтворення білого шуму. Експерти кажуть, що це може допомогти швидше заснути. Розповідаємо, як вона працює і де її знайти.

Увімкніть цю функцію на своєму Айфоні перед сном

Білий шум – це вид звуку, в якому частоти рівномірно розподілені по всьому чутному діапазону, від 20 до 20 000 Гц. Вважається, що він допомагає заснути, оскільки згладжує різницю між навколишнім шумом і будь-якими перешкодами. Наприклад, шумом транспорту або гавкотом собаки.

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Щоб увімкнути білий шум, потрібно перейти в "Налаштування" → "Спеціальні можливості" → "Аудіовізуалізація" → "Фонові звуки". Там можна вибрати різні звуки: від шуму дощу, струмка та океану і до різних варіацій шумів.

Часто білий шум вмикають перед сном, щоб швидше заснути і не відволікатися на сторонні звуки. Або просто розслабитися і зібратися з думками.

Раніше додатки для імітації білого шуму необхідно було завантажувати з магазину App Store. Тепер же вони встановлені на кожному iPhone з iOS 15 і новіше.

Чи покращує білий шум якість сну, невідомо. На сьогодні його вивчення залишається недостатнім: існують лише результати невеликих попередніх досліджень, які вказують на можливу ефективність. Наприклад, американські вчені виявили, що жителі галасливого району Нью-Йорка швидше засинали, коли слухали білий шум.

Якщо вам цікаві інші корисні лайфхаки, УНІАН ділився секретним налаштуванням, що дасть змогу пришвидшити будь-який смартфон Android. Завантажувати якісь додатки чи витрачати години на вивчення керівництва користувача не доведеться.

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