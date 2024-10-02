Вийшло найбільше оновлення Windows 11 – заради нього навіть перенесли Windows 12

Навіть якщо не враховувати ШІ-функції, то і без них у цьому оновленні є багато нового.

Microsoft почала поширення оновлення Windows 11 (2024), воно ж 24H2, яке стало найбільшим в історії операційної системи. Заради нього компанія навіть перенесла реліз Windows на 2025 рік.

Оновлення поширюється поступово, але поки що його встановлення запускається тільки в ручному режимі. Для цього потрібно перейти в "Параметри" і самостійно запросити оновлення. Також доступна пробна версія найсвіжішої версії Windows 11 для власників старіших ОС.

Після встановлення Windows 11 (24H2) користувачам стане доступна ціла низка нових цікавих функцій, багато з яких побудовані на базі ШІ. Список ключових нововведень:

Ексклюзивні можливості ПК Copilot+: "Живі субтитри", інструменти для генерації картинок, технологія масштабування зображення Auto Super Resolution і шумозаглушення Voice Clarity.

Нова бічна панель у меню "Пуск", яка надає інформацію про стан батареї під'єднаного смартфона, а також швидкий доступ до повідомлень, дзвінків і фотографій.

Можливість бездротового доступу до файлів і папок Android-смартфона через "Провідник".

Оновлений і більш оптимізований "Провідник".

Нативна підтримка роботи з архівами 7z і TAR.

Інтерфейс меню "Швидких налаштувань" на панелі завдань був перероблений.

Новий режим енергоощадження – його можна ввімкнути як для ноутбуків, так і для десктопних комп'ютерів.

Підтримка звуку Bluetooth Low Energy Audio для допоміжних пристроїв.

Збільшено продуктивність ПК із процесорами Ryzen, включно із серією Ryzen 9000.

Власникам комп'ютерів Copilot+PC нова версія OC стала доступна ще влітку.

Як повідомляв УНІАН, в останні декілька місяців користувачі стали частіше переходити з Windows 10 на Windows 11. Актуальна операційна система захопила майже третину всього сегмента, а серед геймерів вона і зовсім найпопулярніша.

Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, зокрема ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і відкриватиме вбудованого в Windows ШІ-помічника.

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