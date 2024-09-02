GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а Windows 11 вперше обігнала W10.

Магазин Steam щомісяця оновлює дані щодо обладнання своїх користувачів і публікує їх у відкритому доступі. Ці дані насамперед цікаві тим, що дають змогу дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів у світі просто зараз.

Станом на серпень 2024 року найпопулярнішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060. Її встановлено в системах 5,36% юзерів Steam. На другому місці вказана мобільна GeForce RTX 4060. Замикає топ-3 GTX 1650.

Що стосується розподілу між виробниками, то картами Nvidia оснастили свої ігрові системи 76% користувачів Steam, тоді як частка графічних процесорів AMD становить лише 15%. Прискорювачами Intel користується 8% геймерів.

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Процесори з шістьма ядрами є найпоширенішими (32,45%) серед геймерів Steam. На другому місці 8-ядерні, а на третьому 4-ядерні. Чипи Intel встановлені в 65% ПК, при цьому в останні місяці спостерігається зниження їхньої популярності. Це, очевидно, пов'язано з проблемами з актуальним поколінням. Процесори AMD використовуються в 34% ПК.

Загалом найпоширеніша ігрова ПК-збірка у 2024 році містить 6-ядерний процесор із частотою 2,3-2,69 ГГц, відеокарту GeForce RTX 3060, 16 ГБ ОЗП, 1 ТБ накопичувача і монітор роздільною здатністю 1080р. А найбільшою популярністю серед операційних систем зараз користується Windows 11.

Нагадаємо, останні дані говорять про те, що і Nvidia, і AMD перенесли свої відеокарти нового покоління на 2025 рік. Таким чином Intel буде єдиною компанією з "великої трійки". яка випустить нові прискорювачі до кінця року.

Зі свого боку експерти радили, який процесор вибрати для ігрового ПК у 2024 році. Загалом до рейтингу потрапило шість моделей: від найдешевших і до найдорожчих.

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